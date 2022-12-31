الأرصاد: غطاء من السحب العالية والمتوسطة على شمال الصعيد ومصر الوسطى

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم السبت، استمرار تكاثر السحب المنخفضة على عدد من المناطق، بالإضافة إلى وجود غطاء سحابي يحجب أشعة الشمس على عدد من المناطق بشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد، خلال بيان لها، أن السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة ما زالت تتكاثر على مناطق من السواحل الشمالية الغربية السلوم ومرسى مطروح والضبعة والعلمين يصاحبها سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على بعض المناطق.

فيما شهدت مدينة العلمين الجديدة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة صباح اليوم، كما شهدت مدينة مرسى مطروح سقوط أمطار مختلفة الشدة على معظم مناطق المحافظة.

وتضمَّن البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الأقمار الصناعية قد التقطت صوراً تشير إلى وجود غطاء سحابى يتكون من السحب العالية والمتوسطة على عدد من المناطق وهى شمال الصعيد ومصر الوسطى ولفت البيان أن هذا الغطاء يعمل على حجب أشعة الشمس ولا يصاحبه سقوط أمطار.

وذكر بيان الأرصاد أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تصل إلى 15 درجة مئوية والصغرى 10 درجات مئوية.

وكانت الأرصاد قد توقع اليوم سقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى اليوم.