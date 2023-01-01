السياح يشيدون باحتفالات رأس السنة في شرم الشيخ.. «أمن وأمان وطقس معتدل»

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مدينة شرم الشيخ احتفلت برأس السنة بمشاركة آلاف السياح من مختلف الدول الأجنبية، مشيرا إلى أن الاحتفالات بدأت في الساعة الثامنة مساء أمس وحتى منتصف الليل، وسط فرحة كبيرة وإشادة من السائحين.

وأضاف محافظ جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه قام ليلة أمس بجولة تفقدية امتدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، لعدد كبير من الفنادق وأماكن إقامة الاحتفالات والطرق والميادين بشرم الشيخ وسط أجواء احتفالية مبهرة بنهاية عام وبدء آخر.

تجميل شوارع شرم الشيخ

وتابع «فودة»، أن جميع ميادين شرم الشيخ والشوارع تجملت بمناسبة العام الجديد، وكل مناطق المدينة كانت مميزة ليلة أمس، موضحا أن مدينة السلام شهدت أجواء احتفالية في ليلة رأس السنة وسط البانوراما الجمالية والحضارية من أعمال تطوير وتجميل وتشجير وتزيين الطرق بأشجار الكريسماس.

رافقه في الجولة اللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، وعدد من القيادات التنفيذية.

كرات ثلج ونجوم مضيئة

وجرى تركيب المجسمات والأشكال المبهرة بإضاءات مختلفة، بالإضافة إلى تعليق كرات الثلج والنجوم المضيئة باللون الذهبي في الشوارع والميادين الرئيسية، بالتعاون مع مالكي الفنادق بالمدينة.

فرحة السياح بالاحتفالات

وأكد محافظ جنوب سيناء إنه التقى عددا كبيرا من السياح داخل الفنادق وخارجها خلال جولته بالمدينة، وهنأهم ببدء عام ميلادي جديد، كما رحب بهم على أرض شرم الشيخ مدينة السلام والسحر والجمال.

وأشاد عدد من السياح بجمال شرم الشيخ، موضحين أنها مختلفة هذا العام عن الأعوام الماضية، مؤكدين أنهم يقضون احتفالات العام الجديد سنويا في شرم الشيخ التي تتميز بالأمن والأمان والطقس المعتدل.