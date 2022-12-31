مدن تسجل أقل درجات حرارة في آخر أيام 2022.. «سانت كاترين واحد تحت الصفر»

تسجل عدة مدن على مستوى محافظات الجمهورية درجات حرارة منخفضة اليوم السبت، آخر أيام 2022، بينها تشهد مدن أخرى اعتدال الحرارة.

وتعد مدينة سانت كاترين، وفقا لتوقعات الأرصاد وقياسات أجهزة الرصد الداخلية بمحافظة جنوب سيناء، من المدن التي تشهد انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة لتصل إلى تحت الصفر، في حين تسجل شلاتين أعلى درجة حرارة في مصر.

جبل موسى 3 درجات تحت الصفر

ويعد جبل موسى بمدينة سانت كاترين أقل درجة حرارة، حيث يسجل 3 تحت الصفر، ونسبة الرطوبة 55%، فيما تسجل مدينة سانت كاترين درجة واحدة تحت الصفر في أول الليل، وتنخفض في آخره.

كما تسجل عدد من المدن درجات حرارة منخفضة، بينها نخل 4 درجات وسوهاج 8 درجات والفيوم 9 درجات والمنيا 8 درجات وأسيوط 6 درجات والوادي الجديد 9 درجات.

مدن معتدلة الحرارة اليوم

بينما تسجل عدة مدن اعتدالا في درجات الحرارة، بينها الأقصر العظمى 23 والصغري 9، وقنا 23 العظمى والصغرى 9، والوادي الجديد العظمى 22 والصغرى 8، وأبو سمبل العظمى 23 والصغرى 8، والفيوم وبني سويف 20 العظمى والصغرى 8 درجات مئوية وشلاتين 25 درجة للعظمى، وهي أعلى درجة حرارة في مصر.