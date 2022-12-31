ليلة رأس السنة في سانت كاترين.. الجبل تحت الصفر والسياح يحتفلون فوق القمة

بعد ساعات ينتهي عام 2022 للإعلان عن العام الميلادي الجديد 2023 ويحتفل ملايين حول العالم برأس السنة بطرق مختلفة.

مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء تقع وسط الجبال بارتفاع 1600 متر فوق مستوى سطح البحر، يأتي السياح من كل مكان في العالم لغاية مشاهدة شروق الشمس من فوق قمة جبل موسى، ومشاهدة دير سانت كاترين أحد أقدم أديرة العالم.

ليلة رأس السنة في سانت كاترين تختلف عن باقي مدن العالم، حيث يقضي السياح الليلة فوق قمة جبل موسى يشاهدون النجوم في الليل، وشروق الشمس في الصباح وسط أجواء باردة.

قمم الجبال في المدينة تحت الصفر

جبل موسى يشهد توافد مئات السياح للاحتفال برأس السنة الميلادية فوق قمة الجبل على ارتفاع 2285 مترا فوق مستوى سطح البحر، اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين قال في تصريح صحفي لـ«الوطن»، إن قمم الجبال في المدينة تحت الصفر قبل ساعتين من إعلان العام الجديد.

وأضاف أن جبل سانت كاترين سجل 3 تحت الصفر درجة، وجبل موسى سجل درجة حرارة 1 تحت الصفر، أما المدينة سجلت درجة حرارة 4 درجات.

وقال العناني إن السياح يقضون ليلة رأس السنة فوق جبل موسى مع درجات الحرارة المنخفضة.

فقرات فنية وعشاء بدوي

وأكد رئيس مدينة سانت كاترين أن البدو العاملين في مجال السياحة فوق جبل موسى أعدوا برنامجا للسياح ليلة رأس السنة حيث جرى إعداد حفلة موسيقية للسمسمية وعشاء بدوي مع مشروبات ساخنة لمقاومة البرد الشديد.

وتابع أن سانت كاترين تستعد في العام الجديد لافتتاح مشروع التجلي الأعظم الذي يعد نقلة حضارية ويساعد في زيادة نسبة الإشغالات السياحية بالمدينة، موضحا أن مشروع التجلي الأعظم يضم 14 مكونا تهدف إلى جذب مليون سائح سنويا إلى المدينة.

وأشار إلى أن المدينة استقبلت نحو 50 أتوبيسا سياحيا، بالإضافة إلى 20 سيارة ميكروباص رحلات بإجمالي 1500 سائح لمشاهدة شروق الشمس، وزيارة دير سانت كاترين في طريق العودة.