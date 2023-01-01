سقوط أمطار خفيفة وتكاثر الغيوم على قرى ومدن شمال سيناء

شهدت مدن وقرى شمال سيناء سقوط أمطار خفيفة اليوم الأحد، بعد تكاثر الغيوم بسماء المنطقة منذ ساعات الصبح الأولى، واختفت الشمس بشكل تام، وهبت رياح باردة على جميع المناطق الصحراوية والساحلية.

غيوم كثيفة بسماء المنطقة

وأكد المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش، في بيان له، وجود غيوم بسماء المنطقة، واحتمالية تساقط أمطار بشكل كثيف خلال الساعات القليلة القادمة، موضحا انخفاض درجات الحرارة لتسجل 16 مئوية، بعد ساعات قليلة من الارتفاع الطفيف أمس.

استعدادات مجلس المدينة للأمطار

بدوره أكد مجلس مدينة العريش، في بيان، أنه على أتم الاستعداد لكل الاحتمالات، سواء تساقط أمطار أو هبوب رياح، مشيرا أنه قام بتنظيف مجرى الوادي لاحتمالية وجود سيل، وأيضا قام عمال النظافة بتسليك بيارات الصرف الصحي والبيارات الخاصة بتصريف مياه الأمطار.

وأوضح أنه تعاون مع شركة المياه والصرف الصحي للتدخل السريع لشفط المياه الراكدة، حال تكاثر الأمطار بشوارع المدينة، مؤكدا جاهزية قسم الكهرباء والمياه للتدخل السريع والفوري حال انقطاع الخطوط الموصلة لبيوت الأهالي والكتل السكانية والمصالح الحكومية والطرق السريعة بالمحافظة.