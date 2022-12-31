محافظ شمال سيناء يوزع دراجات على أهالي الشهداء: حريصون على تخليد ذكراهم

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، حرص الدولة على تخليد ذكرى الشهداء بمناسبة العام الجديد.

جاء ذلك أثناء تسليم المحافظ اليوم عددا من الدراجات لأسر وذوى الشهداء والذى تم في المدينة الشبابية بحضور إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة ، على غيط مدير عام التضامن الاجتماعى ، حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى جانب سالم العكش عضو مجلس الشيوخ والعميد مصطفى محمد مصطفى رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ.

وقال شوشة إن القيادة السياسية وافقت على منح أبناء الشهداء لهذه الدراجات تكريما لهم، مشيرا إلى الحفل الذى أقامه الرئيس لتكريم ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة، ما يؤكد حرص القيادة السياسية على تكريم كل الفئات في المجتمع، منوها بدور أسر الشهداء والمصابين في دعم الأسر، وهنأ المحافظ كل أبناء سيناء والشعب المصري بالعام الجديد.