بدء صرف معاشات يناير 2023 وزيادة الحدين الأدنى والأقصى للاشتراكات التأمينية

بدأ عدد كبير من المواطنين في صرف معاشات شهر يناير 2023، مع الساعات الأولى لليوم الأحد الموافق 1 يناير 2023، لأكثر من 10 ملايين و700 ألف صاحب معاش ومستحق للمعاش سواء من ماكينات الصرف الآلي التابعة للبنوك أو من منافذ فوري أو من المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

الحد الأدنى لمعاش المنتهي خدمته في يناير الجاري.. 1105 جنيهات

وعن آخر أخبار المعاشات، أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنّ الحد الأدنى لمعاش المنتهي خدمته اعتبارا من الشهر الجاري يناير 2023 سيكون 1105 جنيهات، لافتة إلى أنّ الحد الأقصى 8720 جنيهًا؛ لتوضح التامينات أن قيم المعاشات زادت بنسبة 13% مع معاشات شهر أبريل الماضي، قبل موعد الزيادة السنوية بثلاثة أشهر.

رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 1700 جنيه

وحول آخر أخبار المعاشات أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنّه اعتبارًا من اليوم الموافق 1 يناير 2023 سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 1700 جنيه بدلاً من 1400 جنيه، كما سيتم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 10900 جنيه بدلاً من 9400 جنيه.

تيسيرات لأصحاب العمال والشركات

وفيما يتعلق بالشركات وأصحاب الأعمال الذين تزيد العمالة لديهم على 100 مؤمن عليه، يمكنهم تقديم استمارات تعديل الأجور على وسيط إلكتروني «إسطوانة مدمجه CD أو كارت ميموري»، تكون شاملة على كل الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم وتعديلات الأجور إلى مكاتب التامينات التابعه لهم، في إطار التسيسر عليهم.