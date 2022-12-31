وزير الصحة يوجه بإنشاء مجمع طبي متكامل على قطعة أرض فضاء بمنوف

وجّه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بضرورة التوسع في التغطية الصحية لمحافظة المنوفية، خلال الـ 5 سنوات المقبلة بإنشاء مجمع طبي متكامل يشمل جميع التخصصات، وذلك باستغلال قطعة أرض فضاء بجوار مستشفى منوف العام.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمستشفى منوف العام، يرافقه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية؛ لمتابعة معدلات الإنجاز بالمشروعات الصحية بالمحافظة، وتوفير الأدوات والإمكانيات اللازمة التي تضمن انتظام العمل بالقطاع الصحي.

تقديم الخدمة الطبية لـ45 ألفا و744 مواطنا

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير بدأ جولته التفقدية في مستشفى منوف العام بالاطلاع على معدلات التردد بالمستشفى، خلال الفترة من سبتمبر إلى 31 ديسمبر 2022، إذ جرى تقديم الخدمة الطبية لـ45 ألفا و744 مواطنا، فيما تم إجراء 17 ألفا و474 أشعة تنوعت بين «المقطعية، العادية، التليفزيونية، الماموجرام»، بالإضافة إلى إجراء أكثر من 1000 عملية جراحية ما بين عمليات «كبرى، صغرى، متوسطة» علاوة على إصدار 2903 قرارات علاج على نفقة الدولة.

وأضاف «عبدالغفار» أن المستشفى يقدم الخدمات العلاجية في تخصصات «الباطنة، أطفال، عناية أطفال، جراحة عامة، نساء وتوليد، أنف وأذن وحنجرة، أطفال مبتسرين، وحدة غسيل كلوي كبار، عناية قلب، رعاية مركزة، قسم العمليات، الاستقبال والطوارئ» إلى جانب الأقسام الخدمية التي تشمل «الأشعة المقطعية، العادية، موجات فوق صوتية باطنة وقلب، معمل كيمياء ودم، علاج طبيعي، بنك دم، قسم الصيدلة».

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير استكمل جولته في المحافظة بزيارة مستشفى حميات منوف، مؤكدًا أهمية المستشفى الذي تبلغ مساحته 6 آلاف متر مربع، ويضم مبنيين رئيسيين، بسعة 122 سريرا، تشمل أسرة الداخلي والعناية المركزة، موضحا أن عدد التردد السنوي على قسم الاستقبال والطوارئ بلغ 28 ألف حالة، فيما تردد على العيادات الخارجية المسائية ما يقرب من 3 آلاف مريض.

نسبة الإنجاز في مشروعات التطوير ورفع الكفاءة بلغت 93%

وقال إن الوزير تفقد غرف الملاحظة واطمأن على الحالة الصحية للمرضى، كما اطلع على مقترح لتطوير المستشفى، بزيادة عدد الأسرة إلى 151 سريرا، مشيرا الى أن أعمال التطوير تشمل إعادة تخطيط وتوزيع أقسام المستشفى المختلفة «الرعاية المركزة، الغسيل الكلوي، المعامل» وتطوير البنية الأساسية لشبكات الكهرباء والصرف الصحي، بالإضافة إلى إنشاء شبكة للغازات الطبية لتغطية المستشفى بالكامل، موضحا أن نسبة الإنجاز في مشروعات التطوير ورفع الكفاءة بلغت 93%، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير اطلع على مقترح لإنشاء مركز أورام منوف الجديد بمساحة تقدر بـ 9 آلاف متر مربع، وببرنامجي وظيفي يضم أقسام «الأشعة، الطوارئ، العيادات الخارجية، المعامل، زرع نخاع، وحدة مناظير، العلاج الإشعاعي، العمليات الجراحية»، مؤكدا تقديم كل سبل الدعم للمساهمة في إنشاء هذا الكيان الطبي بأسرع وقت.

ورافق الوزير، الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور محمد فوزي مدير الرقابة الداخلية بالوزارة.