تربية رياضية سوهاج تحتفل مع أطفال معهد الأورام بالعام الجديد: ألعاب وغناء وعرايس

وسط آلام المرض، وحزن الوحدة، وجدران المستشفى التي لا تتغير، يعيش أطفال مرضى السرطان بمعهد الأورام بمحافظة سوهاج، ففكر طلاب كلية التربية الرياضية وأعضاء كيان طلاب من أجل مصر في تغيير شكل حياتهم مع بداية العام الجديد، وقرروا الذهاب لقضاء يوم مع الأطفال والاحتفال بالعام الجديد معهم.

خطط أعضاء كيان طلاب من أجل مصر، وحددوا اليوم المناسب للجميع، وذهبوا إلى المستشفى، استقبلهم الأطباء والمرضى بالترحاب، والأطفال بالسعادة، أحمد أشرف، مسؤول طلاب من أجل مصر بكلية التربية الرياضية وطالب بالفرقة الثالثة وصاحب فكرة زيارة الأطفال بمعهد الأورام، يحكي لـ«الوطن»: «بنعمل أنشطة خيرية كل فترة وبنحب نساعد في الخير، وعدت الطلبة إننا نعمل نشاط خيري قبل الامتحانات وبمناسبة العام الجديد، ففكرت إننا نزور الأطفال في المعهد، عرضت الفكرة على الدكتور ممدوح السيد رائد الأسرة ووكيل الكلية وعرضتها على الدكتور أحمد محمد عبد الله رئيس الجامعة ووافقوا».

ما هو كيان طلاب من أجل مصر؟

وطلاب من أجل مصر، عبارة عن أسرة كبيرة، وهي أشبه بالاتحاد على مستوى جميع جامعات مصر، تقدم أنشطة مختلفة، ثقافية وعلمية ورياضية ورحلات وندوات ومؤتمرات، ومن أشهر الاتحادات على مستوى الجامعات، ولها رائد في كل جامعة، بحسب «أشرف»، مُضيفًا أنهم اشتروا هدايا مختلفة للأطفال في معهد الأورام، من ألعاب وعرائس وسيارات وبالونات وكور: «الأطفال كانت فرحانة وكنا بنلعب معاهم، في منهم مكانش راضي يدخل ياخد جلسات كيماوي عشان يلعب معانا».

الزيارة كانت لـ70 طفلًا

الزيارة استهدفت من 55 إلى 70 طفل تقريبًا، بحسب «أشرف»، وتضمنت الزيارة وحفل العام الجديد فقرات متنوعة منها، فقرة غناء وألعاب جماعية صغيرة وفقرة عرائس متحركة ورسم على الوجوه: «وزعنا 60 لعبة على الأطفال، وحد من الطلاب اتبرع بأرجوحة للأطفال في المستشفى عشان يلعبوا عليها»، مؤكدًا أنه شعر بسعادة كبيرة هو وزملاؤه: «اللي عملناه بيجدد المعنويات بتاعتنا، وكمان الأطفال كانت محتاجة يوم زي ده».