حصاد معمل «مبيدات الزراعة» في 2022.. تجديد الاعتمادات الدولية وورش عمل

قالت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات بوزارة الزراعة، إن العام الماضي شهد تجديد الاعتماد الدولي للمركز من هيئة الاعتماد الفنلندية «FINAS» طبقاً لمواصفة الأيزو «17025:2017»، وذلك للسنة السابعة والعشرين على التوالي.

وأضافت، في تقرير يتضمن إنجازات المركز خلال عام 2022، أنه تم أيضًا تجديد شهادة الاعتماد الدولية من المجلس الوطني للاعتماد «إيجاك»، طبقاً لمواصفة الأيزو «17025:2017»، وتجديد شهادة الاعتماد الدولية لوحدة اختبارات الكفاءة المعملية «PT Unit» بالمعمل، طبقا لمواصفة الأيزو «2010:17043» من المجلس الوطني للاعتماد «EGAC».

كما تم منح مركز التدريب كيوكاب بالمعمل شهادتي «ISO 9001:2015» لنظام إدارة الجودة، و«ISO 21001:2018» لإدارة جودة المنشآت التعليمية، ومنح المعمل شهادتي الصحة والسلامة المهنية «ISO 45001» وإدارة البيئة «ISO 14001»، ما يجعل المعمل هو الجهة الوحيدة التابعة لمركز البحوث الزراعية ووزارة الزراعة الحاصلة على 6 شهادات معتمدة في مواصفات الأيزو المختلفة.

تطوير المعمل من خلال زيادة الخدمات

وأضافت «عبداللاه»، أنه تم تطوير ورفع كفاءة المعمل، من خلال زيادة خدمات المعمل بأعلى جودة رأسياً وأفقياً، وتم زيادتها رأسياً من خلال دعم أقسام المعمل المختلفة، من خلال شراء أجهزة تحليل جديدة بأقسام المعمل المختلفة وتدريب العاملين بهذه الأقسام من باحثين وفنيين لرفع الكفاءة، وزيادة الخبرات، حيث تم زيادة القدرة الاستيعابية بقسم متبقيات المبيدات، والعناصر الثقيلة، والسموم الفطرية ومضافات الأغذية والجودة، والملوثات العضوية الثابتة، والعقاقير البيطرية، والميكروبيولوجي.

توفير أجهزة في أقسام المعمل المختلفة

وبحسب التقرير، تم زيادة السعة الاستيعابية من خلال شراء أجهزة بأقسام المعمل المختلفة، كما تم زيادة وإدراج أكثر من 100 تحليل جديد من الملوثات، وفقاً لمتطلبات الهيئات الرقابية والأسواق الخارجية والعملاء بكل أقسام المعمل، وتم اعتمادها، كما تم إنشاء قسم جديد بالمعمل لقياس المواد الملامسة للأغذية بما يتماشى مع متطلبات الهيئات الرقابية والمواصفات التي وُضعت في هذا الشأن، فضلا عن الانتهاء من توسعة قسم السموم الفطرية ومضافات وجودة الأغذية.

وأشار التقرير إلى أنه يجرى العمل على زيادة خدمات المعمل أفقياً عن طريق إنشاء فرع جديد للمعمل بأحد المحافظات، حيث تم الانتهاء من استكمال البنية التحتية، وكذا شراء الأجهزة تمهيداً لافتتاحه مطلع العام الجديد.

أما الدور العلمي والمجتمعي، فقد شارك المعمل في أكثر من 23 ورشة عمل ومؤتمرا علميا وملتقى متنوعا في سلامة الغذاء والإدارة المتكاملة للآفات الزراعية، والنباتات الطبية والعطرية والتغيرات المناخية والاستشعار عن بعد وسلاسل الإمداد.

ونظم المعمل 6 ورش عمل مع جهات متنوعة منها غرفة الصناعات الغذائية، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، وكروب لايف، ولجنة مبيدات الآفات، لدعم العاملين في إنتاج وتصدير المحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية.