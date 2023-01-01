مشروع بـ150 ألف جنيه وأرباحه 7 أضعاف خلال سنة.. عاملان وماكينة واحدة

قدم جهاز تنمية المشروعات «مشاريع مصر»، دراسة جدوى لمشروع ورشة نسخ مفاتيح، باعتباره أحد أفضل المشروعات المُدرة للأرباح، رغم بساطته وقلة تكاليفه، معتبراً أن خدمة نسخ المفاتيح، سواء المنزلية أو الخاصة بالسيارات وشفرات الأسانسير أصبحت محل طلب كبير في المجتمع، وهو ما يجعل المشروع مربحاً.

ماكينة واحدة فقط

في تقرير دراسة الجدوى، يذكر جهاز المشروعات على موقعه، إن الآلات والمعدات المطلوبة مجرد ماكينة مفتاح عادي وكمبيوتر، حيث تتيح تقديم خدمات نسخ المفاتيح والميداليات ومفاتيح الشفرة، مشيراً إلى أن هذا المشروع من المشروعات سريعة دوران العائد، نظراً لزيادة الطلب على خدماته.

عاملان فقط

أشار تقرير «الجهاز» إلى أن المشروع يتميز أيضاً بقلة العمالة المطلوبة، حيث لا يتطلب سوى عاملين، واستثماراته الكلية تبلغ 157 ألف جنيه، ويمكن الحصول على 100 ألف جنيه منها كقرض والمساهمة بباقي المبلغ.

680 ألف جنيه مبيعات أول سنة

وفق دراسة الجدوى، من المقدر أن تصل مبيعات السنة الأولى، وفق الأرقام المذكورة، 680.400 جنيه، وتصل إلى 972 ألف جنيه بحلول السنة الخامسة، على أن يتم مراعاة اختيار موقع المشروع في أحد الأسواق المنتشرة في المحافظات.

التمويل من البنوك

ويتعاون جهاز تنمية المشروعات مع العديد من البنوك العاملة في السوق المحلية، في إتاحة التمويل اللازمة للراغبين في إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بعد تقديم دراسة جدوى شاملة ووافية، وتحقيق الجدارة الائتمانية لطالب التمويل والمستفيد من المشروع.