لأصحاب المشروعات.. قرض يصل إلى 25 مليون جنيه من بنك CIB

إذا كنت صاحب شركة صغيرة أو متوسطة وتبحث عن تمويل للتوسع فى مشروعك، فإن بنك البنك التجاري الدولي CIB يقدم نظامًا مناسبًا لتمويل مشروعك، إذ أعلن مجموعة متنوعة من التسهيلات الائتمانية صممت خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، بتسهلات ائتمانية بفترات سداد تصل إلى 5 سنوات، بمقابل عقود وأوامر الشراء وشيكات آجلة، وتصل قيمة التمويل إلى 25 مليون جنيه.

تمويل خطابات الضمان والاعتمادات المستندية للعملاء

وبحسب ما أعلنه البنك عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، فإنه يتم تمويل خطابات الضمان والاعتمادات المستندية للعملاء الحاليين والجدد بحد ائتماني يصل إلى 25 مليون جنيه، حيث يقدم البنك باقة شاملة ومتنوعة من البرامج التمويلية المصممة خصيصًا لتلبية مختلف احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة.

تمويل السحب على المكشوف قصير الأجل

ويقدم البنك تمويل السحب على المكشوف قصير الأجل لتمويل الاحتياجات الاستثمارية لعملاء قطاع الخدمات المصرفية للأعمال، والتي تشمل نفقات الموردين، والتكاليف العامة، والرواتب، ومستحقات الضرائب والجمارك، بالإضافة إلى إصدار خطابات الضمان الابتدائية والنهائية والدفعة المقدمة مغطاة جزئيًا لدعم أنشطة الشركة للعملاء الحاليين والجدد.

وتابع البنك أن هذا التمويل مخصص للعملاء الذين يتراوح إجمالي مبيعاتهم السنوية ما بين 10 ملايين جنيه إلى 200 مليون جنيه، بحد ائتماني يصل إلى 7 ملايين جنيه، ويمكن إصدار 10% من قيمة التمويل في صورة بطاقة ائتمانية للشركات (بحد أقصى 250 ألف جنيه).

برنامج مخصص لسيدات الأعمال

وطور البنك التجاري الدولي برنامج تمويل مخصص لسيدات الأعمال لمساعدة رائدات الأعمال على تنمية استثماراتهم، وهو الأول من نوعه في مصر، وذلك من خلال تمويل السحب على المكشوف قصير الأجل لتمويل الاحتياجات الاستثمارية لعملاء قطاع الخدمات المصرفية للأعمال والتي تشمل، نفقات الموردين، والتكاليف العامة، والرواتب، ومستحقات الضرائب والجمارك، بالإضافة إلى إصدار خطابات ضمان ابتدائية ونهائية والدفعة المقدمة مغطاة جزئيًا لدعم أنشطة الشركة للعملاء الحاليين والجدد، مخصص للعملاء الذين يتراوح إجمالي مبيعاتهم السنوية ما بين 1 مليون جنيه و200 مليون جنيه، وبحد ائتماني يصل إلى 7 مليون جنيه، ويمكن إصدار 10% من قيمة التمويل في صورة بطاقة ائتمانية للشركات (بحد أقصى 250 ألف جنيه).