حملة أمنية موسعة على تجار المخدرات في 9 محافظات
كتب:
محمد بركات
11:28 ص | الأحد 01 يناير 2023
وزارة الداخلية- صورة أرشيفية
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-
مديرية أمن الغربية
ضبط (3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية") حال إستقلالهم سيارة بدائرة مركز شرطة طنطا .. وبحوزتهم (عدد 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالى– 3هواتف محمولة).
ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان طنطا.. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش - مبلغ مالى– هاتف محمول).
مديرية أمن الإسكندرية
ضبط (عنصرين إجراميين " لأحدهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان الرمل .. وبحوزتهما (عدد 25 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام- مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).
ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة ثان الرمل .. وبحوزته (كمية لمخدر الآيس (الشابو) - مبلغ مالى – هاتف محمول).
مديرية أمن الإسماعيلية
ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية .. وبحوزته (كمية لمخدرى "الهيروين والحشيش"- سلاح أبيض - مبلغ مالى- 2هاتف محمول).
مديرية أمن الشرقية
ضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان .. وبحوزتهما (عدد 100 قرص مخدر لعقار "تامول" - مبلغ مالى - 2هاتف محمول).
مديرية أمن البحيرة ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة مركز شرطة دمنهور .. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى- هاتف محمول).
ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بمسكنهما بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود .. وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – 2هاتف محمول – سلاح أبيض).
مديرية أمن كفر الشيخضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بدائرة مركز شرطة فوة .. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش- مبلغ مالى- هاتف محمول).
مديرية أمن القاهرة
ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة المطرية .. وبحوزته (عدد 5 طربة لمخدر الحشيش - سلاح أبيض - مبلغ مالى- هاتف محمول).
مديرية أمن قنا
ضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بدائرة قسم شرطة قنا .. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش - مبلغ مالى- هاتف محمول).
منطقة السحر والجمالضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بسكنه بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بالشرقية .. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش- فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار - مبلغ مالى – هاتف محمول).
وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.