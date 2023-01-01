حملة أمنية موسعة على تجار المخدرات في 9 محافظات

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مديرية أمن الغربية

ضبط (3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية") حال إستقلالهم سيارة بدائرة مركز شرطة طنطا .. وبحوزتهم (عدد 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالى– 3هواتف محمولة).

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان طنطا.. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش - مبلغ مالى– هاتف محمول).

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (عنصرين إجراميين " لأحدهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان الرمل .. وبحوزتهما (عدد 25 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام- مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة ثان الرمل .. وبحوزته (كمية لمخدر الآيس (الشابو) - مبلغ مالى – هاتف محمول).

مديرية أمن الإسماعيلية

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية .. وبحوزته (كمية لمخدرى "الهيروين والحشيش"- سلاح أبيض - مبلغ مالى- 2هاتف محمول).

مديرية أمن الشرقية

ضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان .. وبحوزتهما (عدد 100 قرص مخدر لعقار "تامول" - مبلغ مالى - 2هاتف محمول).

مديرية أمن البحيرة ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة مركز شرطة دمنهور .. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى- هاتف محمول).

ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بمسكنهما بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود .. وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – 2هاتف محمول – سلاح أبيض).

مديرية أمن كفر الشيخضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بدائرة مركز شرطة فوة .. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش- مبلغ مالى- هاتف محمول).

مديرية أمن القاهرة

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة المطرية .. وبحوزته (عدد 5 طربة لمخدر الحشيش - سلاح أبيض - مبلغ مالى- هاتف محمول).

مديرية أمن قنا

ضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بدائرة قسم شرطة قنا .. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش - مبلغ مالى- هاتف محمول).

منطقة السحر والجمالضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بسكنه بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بالشرقية .. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش- فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار - مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.