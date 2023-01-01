صندوق مكافحة الإدمان ينظم احتفالات للمتعافين بالمناطق المطورة

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي احتفالية بمناسبة رأس السنة للمتعافين من الإدمان من أبناء المناطق المطورة «بديلة العشوائيات» في الأسمرات والمحروسة واسطبل عنتر وبشاير الخير وحدائق أكتوبر وحي الضواحي ببورسعيد، بحضور 500 مشارك «المتعافين وذويهم»، كما نظم احتفالات للمتعافين داخل مراكز العزيمة لتأهيل وعلاج مرضى الإدمان التابعة للصندوق، تحت شعار «يوم حماية للمتعافين»، وذلك في إطار الحرص على توفير برامج الحماية للمتعافين من الإدمان.

برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة

وأوضح الصندوق في بيان صادر عنه، أنه وفقا لتكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن الاجتماعي لتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة «بديلة العشوائيات»، فإن الوزارة تقوم بتنفيذ العديد من برامج الحماية الاجتماعية للأسر في هذه المناطق، وأيضا البرامج التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني المناطق المطورة لتوعية الشباب بأضرار الإدمان، وأيضا التدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وتعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، وأن هذه التدخلات اعتمدت على تنفيذ حملات الزيارات المنزلية والتواصل المباشر مع كل الأسر المقيمة بهذه المناطق.

توفير كافة الخدمات العلاجية لأي مريض إدمان مجانا

ولفت الصندوق إلى أنه يتم توفير كافة الخدمات العلاجية لأي مريض إدمان مجانا مع استمرار تقديم الخدمات والأنشطة للمتعافين من الإدمان، في إطار الحرص على تقديم الخدمات ما بعد العلاج للحد من الانتكاسة.

وشارك الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، 150 متعافيا وذويهم من أبناء المناطق المطورة احتفالات رأس السنة بمنطقة الأسمرات ضمن الأنشطة التوعوية المختلفة التي ينفذها الصندوق للمتعافين من الإدمان أثناء الاحتفالات بالأعياد والمناسبات كمجموعة من الإجراءات الوقائية، وتسمى برامج لحماية المتعافين خلال فترة الأعياد والاحتفالات، خاصة وأن هذه الفترة تعد من الفترات شديدة الخطورة لدى مرضى الإدمان الذين لم يكتمل تعافيهم بشكل كامل.

تزايد التعاطي خلال الاحتفالات في المناسبات والأعياد

وأشار إلى أن الكثير من الدراسات والأبحاث تؤكد تزايد التعاطي خلال الاحتفالات في المناسبات والأعياد والعطلات الرسمية، وأنها أحد العوامل الرئيسية لانتكاسة المتعافين، ونفس الأمر بالنسبة للمتعافين الذين ما زالوا يتلقون العلاج داخل المستشفيات ويتوافق خروجهم مع أيام الأعياد، حيث يتم تأجيل خروجهم وتنظيم احتفالات لهم داخل مراكز العزيمة التابعة للصندوق لحمايتهم لمجرد التفكير في العودة للإدمان.

وتضمنت الفعاليات ندوات للإرشاد الأسري للمتعافين وأسرهم ضمن مجموعة من الإجراءات التي يتخذها صندوق مكافحة الإدمان للحفاظ على تعافي أبنائهم والحد من الانتكاسة، والتأكيد على دور الأسرة في دعم المتعافي من خلال متابعة تغيير شخصية المريض وتعديل سلوكياته وتخليه عن سلوكيات الإدمان من خلال تعاملهم معه على مدار اليوم، وأيضا التأكيد على حضور جلسات الإرشاد الأسري والإرشاد الزوجي وتقبل المريض قبول غير مشروط وعدم اللوم على ما حدث في فترة الإدمان النشط وعدم السخرية من المريض وإفشاء أسراره للأخرين.

يأتي ذلك بالإضافة للمراقبة غير المباشرة لمعرفة إذا كان يسير في طريق التحسن والتعافي أم في طريق الانتكاس، بالإضافة إلى ضرورة إظهار الأسرة لعودة ثقتها مرة أخرى للمريض عن طريق ‘سنادهم له أدوار ومسؤوليات جديدة ومهمة.

ورش حكي وندوات للأطفال من أبناء المناطق المطورة

كما تم تنظيم ورش حكي وندوات للأطفال من أبناء المناطق المطورة، تضمنت تدريبهم على كيفية مواجهة المشكلات وطريقة اتخاذ القرارات الصحيحة، واكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال واستثمارها في البعد عن التدخين وإبراز أضرار الإدمان.

وتضمنت الفعاليات تنفيذ أنشطة فنية وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية التي تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال، منها لعبة «السلم والدخان» التي تبرز أن من يدخن ويحاول الوصول إلى درجة متقدمة من خلال السلم لا يستطيع، ويرجع للوراء بسبب أن التدخين والمخدرات يؤثران على صحته، في حين أن الشخص الذي لا يدخن يستطيع أن يحصل على درجات متقدمة ويحقق أهدافه، كما يستطيع أن يفكر بشكل سليم ويتخذ القرار الصحيح بعكس من يدخن.

كما نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي دوري رياضي للمتعافين من الإدمان بالمناطق المطورة «بديلة العشوائيات»، وذلك ضمن برامج الحماية من تعاطي المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة، والتي يتم تنفيذها حاليا في العديد من المناطق المطورة، وسلم الدكتور عمرو عثمان الفريق الفائز كأس البطولة.