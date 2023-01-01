مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في حادثي تصادم بالشرقية

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 8 آخرون في حادثي تصادم بنطاق مركز بلبيس ومدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بانقلاب ميكروباص على طريق «مصر - الإسماعيلية» الصحراوي، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بكدمات وجروح وسحجات.

نقل المصابين إلى المستشفى

وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

مصرع شخص وإصابة آخر

كما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد باصطدام سيارة بموتوسيكل بداىرة مركز بلبيس، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى بلبيس المركزي والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن.