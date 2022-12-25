سعر القطن اليوم في الغربية.. القنطار يصل إلى 7300 جنيه

تشهد أسعار القطن اليوم في الغربية ارتفاعا في صنفي جيزة 94 و97 وفق آخر جلسة مزاد، حيث من المقرر أن تبدأ جلسة المزاد العلني يوم الأربعاء المقبل في مقر هيئة التحكيم، واختبارات القطن، بمنطقة سموحه بمدينة الإسكندرية.

أسعار القطن اليوم في الغربية

وقال الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة، لـ«الوطن» إن سعر القطن اليوم في الغربية، جاء وفق آخر جلسة مزاد علني، حيث يتراوح سعر قنطار القطن من أصناف جيزة 94 و97 من 7000 جنيه إلى 7300 جنيه، ومن المقرر عقد جلسة مزاد علني في مقر هيئة التحكيم واختبارات القطن بمدينة الإسكندرية يوم الأربعاء المقبل من الأسبوع الجاري.

ارتفاع في أسعار القطن بالغربية

وأضاف أبو شادي أن أسعار القطن بالغربية، شهدت ارتفاعا، وفق آخر مزاد علني، مشيرا إلى أنه تم بيع 60% من إنتاج محصول القطن بمحافظة الغربية، وأن مساحة زراعة القطن هذا العام بلغت 17281 فدانا، بمتوسط إنتاج 8 قناطير للفدان الواحد، وأنه من المتوقع ارتفاع سعر قنطار القطن، خلال الجلسة القادمة.