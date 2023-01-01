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الذهب يفقد بريقه أمام الفائدة والشقق.. واقتصاديون: بدأ في التراجع

كتب:

محمد الدعدع
11:46 ص | الأحد 01 يناير 2023
الذهب

الذهب

تستأنف شركات ومحال الذهب، النشاط غدٍ الإثنين، وسط ترقب لمزيد من التراجعات في أسعار المعدن النفيس، خاصة بعد ارتفاع عوائد أذون الخزانة لـ19.17% وزيادة الفائدة 3% قبل أيام، من قبل البنك المركزي المصري، ما يجعل من الشهادات البنكية أكثر إغراءً من الذهب.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار الذهب 21 الأكثر مبيعاً 1680 جنيهًا في آخر تداول يوم أمس السبت، وبلغ سعر عيار الذهب 24 الأكثر نقاءً 1920 جنيهًا، وعيار الذهب 18 أيضاً 1440 جنيه، في حين سجل الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) سعر 13440 جنيهًا.

طرح الأراضي والوحدات السكنية

ونجحت طروحات أراض ووحدات وزارة الإسكان الأخيرة، في سحب مدخرات الراغبين في الحصول على عائد مغري، مقارنة بالذهب الذي يشهد منذ فترة سلسلة من التراجعات السعرية، حسبما يقول خبراء اقتصاديون وتجار الذهب.

المعدن يفقد جاذبيته

قال الخبير الاقتصادي عبدالمنعم السيد لـ«الوطن» إنَّه من المتوقع نجاح طروحات أراضي ووحدات الإسكان في جذب السيولة الفترة المقبلة، الأمر الذي يُفقد المعدن الأصفر جاذبيته أمام أوعية استثمارية أكثر ربحاً، وهو ما أكّده أيضاً ناجي فرج عضو شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة، متوقعاً تراجع المعدن الفترة المقبلة.

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محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.