أسعار الذهب اليوم في مصر.. انخفاض تزامنا مع آخر ساعات 2022

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر، بصورة كبيرة في محال الصاغة بجميع المحافظات، خلال تعاملات مساء آخر ساعات العام الحالي 2022، وقبل ساعات قليلة من انطلاق العام الجديد 2023، خصوصًا عيار 21 الذي انخفض بصورة كبيرة، وسط توقعات خبراء وتجار الذهب بانخفاض أسعار الذهب بصورة كبيرة مع بداية العام الميلادي الجديد.

وتستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم في مصر، خلال التعاملات المسائية بمحال الصاغة في جميع المحافظات.

استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر

وقالت نهى أبو الغيط، إحدى تجار الذهب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ أسعار الذهب اليوم في مصر شهدت استقرارًا ملحوظًا خصوصًا بعد الانخفاض الكبير الذي شهدته بالأمس بصورة مفاجئة، موضحةً أنّ الاستقرار جاء على الرغم من ارتفاع سعر أونصة الذهب بالدولار عالميًا.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وأشارت إلى أنّ سعر أونصة الذهب بالدولار، في التعاملات المسائية سجلت 1824 دولارًا، بينما سجلت 1823 دولارًا للشراء بارتفاع دولارًا عن التعاملات الصباحية، موضحةً أنّ الأونصة مصنوعة من الذهب الخالص عيار 24، ويبلغ وزنها 31.10 جرامًا.

قائمة أسعار الذهب اليوم في مصر

وبحسب نهى، فإنّ أسعار الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات المسائية جاءت كالتالي:

سعر الذهب اليوم عيار 24: سجل 1897.25 جنيهًا للبيع بينما سجل 1862.75 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 22: سجل 1739 جنيهًا للبيع، فيما سجل 1707.5 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 21: سجل 1660 جنيهًا للبيع، بينما سجل 1630 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 18: سجل 1422.75 جنيهًا للبيع، فيما 1397.25 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 14: سجل 1106.75 جنيهًا للبيع، بينما سجل 1086.75 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 12: سجل 948.5 جنيهًا للبيع، بينما سجل 931.5 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 9: سجل 711.5 جنيهًا للبيع، بينما سجل 698.5 للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

وأضافت أنّ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات المسائية سجل 13280 جنيهًا للبيع، بينما سجل 13040 جنيهًا للشراء.

إلغاء الشبكة سيخفض سعر الذهب

وكشفت «نهى» أنّ انتشار مبادرات إلغاء الشبكة، ستساهم بصورة كبيرة في تخفيض أسعار الذهب، بحسب توقعات تجار وخبراء الذهب، مؤكدةً أنّه بالفعل بدأ ينخفض بسبب إعراض المواطنين عن الشراء، نظرًا لكونه يخضع للعرض والطلب، وزيادة سعره كانت بسبب زيادة الإقبال على شرائه.