سعر الذهب اليوم عيار 18 في السوق.. استقرار بنهاية 2022

استقرت أسعار الذهب في نهاية اليوم السبت، آخر أيام 2022، مقارنة بمنتصف التعاملات الصباحية، وفق النشرة السعرية التي تصدرها الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية.

أسعار الذهب في مصر اليوم

وتعرض بوابة «الوطن» أسعار الذهب في مصر، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الأوقية: 1810 دولارًا.

سعر جرام الذهب عيار 21: 1545 جنيهًا.

عيار 24 سجل 1765.7 جنيه.

عيار 18 سجل 1324 جنيها للجرام.

عيار 14 سجَّل 1033 جنيها للجرام.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 12360 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وخلال الآونة الأخيرة أصبح سعر جرام الذهب عيار 18، الأكثر مبيعًا نظرًا لانخفاض قيمته مقارنة بعيار 21 و 24، وإمكانية شراء المشغولات الذهبية في أشكال راقية ووأطقم ذهبية، وقد سجل سعره حاليًا في محلات الصاغة 1324 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا

أما على المستوى العالمي، فقد ارتفعت أسعار الذهب عالميًا لكنها تتوجه للخسارة ثانية على التوالي، تأثرًا بقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة، الأمر الذي جعل أنظار المستثمرين تتجه نحو السندات الدولارية مع فقدان السبائك جاذبيتها لانها لا تدر عائد مناسب، وفق ما ذكر في موقع سكاي نيوز العربية.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليستقر عند سعر 1818.64 دولار للأوقية، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% لتصل للنقطة السعرية 1824.60 دولار.