انطلاق المؤتمر الدولي لقسم علاج الأورام بجامعة أسيوط فبراير المقبل

أعلنت الدكتورة مها غانم، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، انطلاق وقائع مؤتمر قسم علاج الأورام الطب النووي في نسخته الرابعة عشر، منتصف شهر فبراير المقبل، وذلك في إطار ما تشهده الجامعة من حراك علمي وبحثي على مستوى عال من الكفاءة والتميز في مختلف التخصصات الطبية، والجديد في علاج الأورام، نحو تقديم خدمة أفضل لمرضى الأورام، وهو ما يأتي متوافقًا مع استراتيجية الجامعة في الحرص على إتاحة الفرصة من خلال عقدها للمؤتمرات وورش العمل الطبية لتبادل الرؤى والخبرات بين أساتذة الطب والخبراء والمتخصصين وشباب الأطباء، ومواكبة كل ما هو جديد في مختلف التخصصات والنظم الطبية والعلاجية والتشخيصية.

مشاركة 70 خبيرا عربيا وأوربيا

وأوضح الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن المؤتمر يقام في الفترة من 15 إلى 17 فبراير 2023، ويشهد في نسخة هذا العام مشاركة أكثر من 70 خبيرا عربيا وأوروبيا وأمريكيا في مجالات علاج الأورام المختلفة.

الرعاية التلطيفية لمرضى الأورام

وأشار الدكتور سمير شحاتة، رئيس قسم علاج الأورام والطب النووي، أن المؤتمر ينظمه القسم، كما يشهد، ولأول مرة، عقد ورش عمل في مجالات الرعاية التلطيفية لمرضى الأورام وكذلك الصيدلة الإكلينيكية والتمريض والعلاج الإشعاعي الحديث، وذلك من خلال 6 ورش عمل و12 جلسة علمية، كما يشهد مشاركة جميع أقسام علاج الأورام ومراكز الأورام في مصر.