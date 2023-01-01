توريد 62 ألفا و432 طن أرز لأماكن التجميع بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الانتهاء من توريد 62 ألفا و432 طنا و529 كيلو أرز إلى 58 موقعا تجميعيا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مؤكدا على ضرورة اتباع إجراءات تنظيم التداول على محصول الأرز الشعير خلال هذا الموسم وتطبيق العقوبات بكل حزم طبقاً للقرار الوزاري رقم 109 لسنه 2022، مع حظر تصدير الأرز للخارج وإلزام الجهات المسوقة للأرز بتخزينه طبقا لقواعد التخزين السليمة بالسعات التخزينية المحددة.

سرعة تسليم محصول الأرز الشعير

وشدد المحافظ على وكيلي وزارتي التموين والزراعة بضرورة مناشدة المزارعين بسرعة تسليم محصول الأرز الشعير المقرر تسليمه إلى الشون ومواقع التخزين، طبقا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، باعتبار هذا المحصول من المحاصيل الاستراتيجية الهامة اللازمة لحفظ الأمن الغذائي للمواطنين، ولما يحققه من عائد اقتصادي، فضلا عن كون محافظة الشرقية من المحافظات الرائدة في زراعته وتوريده.

إجمالي كميات الأرز الموردة

ومن جانبها، أشارت فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين، إلى أن إجمالي كمية الأرز الشعير الموردة حتى اليوم بلغت 62 ألفا و432 طنا و592 كيلو أرز في 58 موقعا تجميعيا، مشيرة إلى أنه يتم مراعاة الضوابط اللازمة للتعامل مع محصول الأرز، بحيث تكون حبة الأرز ممتلئة تامة النضج والجفاف بدرجة نقاوة لا تقل عن 94%، وبنسبة رطوبة لا تزيد عن 14%، وأن يكون الأرز خالٍ من الشوائب.

بينما أوضح المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة، أن مساحة الأرز المزروعة هذا العام بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغت 226 ألفا و92 فدانا، مناشدا المزارعين بسرعة توريد الكميات المطلوبة من الأرز المحلي المنتج لديهم إلى مواقع التجميع المنتشرة بمختلف المراكز والمدن.