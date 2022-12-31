«التموين»: انتهاء توريد الأرز الشعير وسط تشديدات رقابية بعد 15 يوما

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انتهاء موسم توريد الأرز الشعير بعد 15 يوما، أي منتصف شهر يناير 2023، وذلك بعد قرار مد الموسم شهرا، واستكمال عمليات التوريد من المزارعين بالكميات المحددة في القرار الوزاري للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والذي ألزم المزارعين بتوريد 1 طن أرز شعير من كل فدان مزروع.

تكثيف الحملات الرقابية على مضارب ومخازن الأرز الشعير

وأقرت وزارة التموين، في خطاب وجهته لمديري المديريات على مستوى المحافظات تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على مخازن ومضارب الأرز بالمحافظات لضبط الكميات المخزنة غير المبلغ بها في المديريات التموينية، وفقا لاستمارة الإخطار التي أتاحتها الوزارة على مدار الشهرين الماضيين في المديريات، والتي كانت ملزمة على جميع المزارعين والتجار والمضارب بالإبلاغ بكميات الأرز لديهم.

فيما أقرت وزارة التموين، توجيها لمديريات التموين بشأن تداول الأرز الأبيض ‏‏والشعير من خلال السماح للمضارب بحرية تدبير وتداول ‏وتخزين الأرز ‏الشعير داخل المضاربهم أو المخازن، مع السماح بتداول ‏ونقل الأرز الأبيض داخل وخارج ‏المحافظات وسط الرقابة التموينية.

توريد 1 طن أرز من كل فدان مزروع

وكانت وزارة التموين ألزمت مزارعي الأرز الشعير توريد 1 طن أرز من كل فدان مزروع بواقع 25% من إنتاجية فدان الأرز الشعير، وذلك لصالح هيئة السلع التموينية لتأمين منظومة السلع المدعمة، والتي يأتي منها سلعة الأرز باعتباره سلعة استراتيجية.