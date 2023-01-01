مع بداية العام.. أستاذ طب نفسي يقدم نصائح لحياة أفضل: «السر في التواصل»

أكد الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي، أهمية البدايات سواء كانت بداية يوم أو شهر أو عام جديد، إذ أنها تُعيد لنا الوعي بالزمن، مشيرًا إلى أن السنة الجديدة تعطينا فرصة جديدة للتخطيط للمستقبل مع تجنب الأخطاء الماضية، متابعًا أن الظروف الاقتصادية والأحداث العالمية أثرت على إحساسنا بذاتنا، لذلك يجب علينا التخطيط للمستقبل والتواصل مع الأسرة والأصدقاء.

التواصل مع الأسرة والأصدقاء احتياج

وأضاف «المهدي»، خلال حواره عبر خاصية «زوم» عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن التواصل مع الأسرة والأصدقاء ليس رفاهية بل احتياج، إذ أنه يمثل رأس المال الاجتماعي والذي لا يقل أهمية عن رأس المال الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الاعتقاد السائد الخاص بـ «أن الانعزال عن العالم المحيط وجلوس الشخص وحيدًا يجعل الحياة أفضل وأهدى» خاطئ، لأن ذلك يجعل الشخص يشعر وكأنه يعيش في صحراء، وبالتالي تقف المشروعات والطموحات التي يحلم بها.

رأس المال الاجتماعي يؤثر على نظيره الاقتصادي

وأشار أستاذ الطب النفسي، إلى أن رأس المال الاجتماعي يؤثر على نظيره الاقتصادي، فكلما كانت علاقة الشخص بأسرته وأصدقائه جيدة، زادت فرص نمو الشخص واستثماراته وحصوله على حياة أفضل وشعوره بالاستقرار النفسي والعقلي والاجتماعي، متابعًا أن هناك بعض الأمور التي قطعت خيوط الوصل بينا وبين أنفسنا والأسرة والأشخاص المحيطين بنا.

وتابع: «دائمًا ننظر للأجنبي والغريب على أنهم أشخاص أكثر خبرة وقدرة لأننا نجهلهم، لذلك نتوهم ذلك»، مشيرًا إلى أن الخبرة والمعرفة تُأخذ من الجميع وليس من الغرباء فقط، إذ أن المخ يقوم بمعالجة كل الأفكاروالمعلومات الواردة من الخارج، وبناءً على ذلك نتخذ القرارات المختلفة في الحياة.