قطاع البنوك يستحوذ على 25.6% من رأس المال السوقي للبورصة خلال نوفمبر

شهدت البورصة المصرية، نشاطا ملحوظا في التداولات خلال شهر نوفمبر، وسجلت جميع المؤشرات أرقامًا تاريخية على مدار تعاملات الشهر.

قيم التداولات خلال نوفمبر

وسجلت قيم التداولات في البورصة المصرية 44.4 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر، لتكون قيم تداولات الجلسة الأخيرة فقط من شهر نوفمبر نحو 3.5 مليار جنيه وهو أعلى مستوى يومي لقيم التداولات منذ شهر مايو من العام الماضي بحسب بيان للبورصة.

واستحوذت الأسهم على نسبة 87.99% من إجمالي قيم تداولات داخل المقصورة، في حيث مثلت قيم تداول السندات نحو 12% خلال الشهر.

قطاع البنوك يستحوذ على 25.6% من إجمالي رأس المال السوقي

تصدر قطاع البنوك في البورصة باقي قطاعات السوق، من حيث أعلى نسبة استحواذ من إجمالي رأس المال السوقي خلال شهر نوفمبر المنصرم.

وجاء في المرتبة الثانية قطاع الموارد الأساسية، بنسبة استحواذ 15.46% من إجمالي رأس المال السوقي، فيما جاء قطاع الاتصالات وإعلام وتكنولوجيا المعلومات في المرتبة الثالثة بنسبة 11.07%.

واحتل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية المرتبة الرابعة بنسبة 9.63% من إجمالي رأس المال السوقي خلال شهر نوفمبر الماضي، وجاء في المرتبة الخامسة قطاع العقارات بنسبة استحواذ 9.06%.

وشهد رأس المال السوقي نشاطا قويا خلال شهر نوفمبر، مسجلاً مستوى 870.04 مليار بنهاية تعاملات شهر نوفمبر الجاري، ليرتفع خلال تعاملات شهر نوفمبر الجاري بنسبة 13.5%، مقارنة مع مستوى 764.7 مليار بمكاسب قدرها 105.3 مليار خلال الشهر.

المؤشر الرئيسي يرتفع 16.5%

ونجح المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30، في تحقيق قمة جديدة خلال تعاملات شهر نوفمبر 2022، بعد أن أغلق المؤشر آخر جلسات نوفمبر عند مستوى 13259.26 نقطة، المؤشر مرتفعًا بنسبة 16.5%.