«الهجرة» تنشر فيديو للمصريين بالخارج ضمن المرحلة الثانية لـ اتكلم عربي

مقطع فيديو جديد، نشرته وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، على منصّة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تعلن من خلاله البنك الأهلي المصري راعيًا بلاتينيًا مع انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الحفاظ على الهوية والثقافة المصرية.

المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»

وتضمن المنشور، عبر صفحة المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» الرسمية، على «فيس بوك»: «تحقيقًا للهدف الـ17 من أهداف التنمية المستدامة، تعزير دعم الشراكات #وزارة_الهجرة تعلن #البنك_الأهلي المصري راعيًا بلاتينيًا مع انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية #اتكلم_عربي لربط أبناء المصريين بالخارج بالوطن والحفاظ على عاداتهم وتقاليدهم».

كما تضمن مقطع الفيديو، أبرز الخدمات التي يقدمها البنك الأهلي، أحد أبرز بنوكنا الوطنية للمصريين بالخارج، ويمكن مشاهدة مقطع الفيديو من خلال زيارة الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وتستعرض «الوطن» أهداف المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

أهداف المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»

تعد المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، واحدة من أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لخدمة المصريين، وتتمثل أهداف المرحلة الثانية من المبادرة في:

1- تستهدف المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، تعريف أبناء الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج، بوطنهم الأم.

2- تهدف للحفاظ على الهوية واللغة العربية.

3- التعريف بتاريخ وحضارة مصر لأبناء الجيلين الثاني والثالث، من أبناء المصريين المقيمين والعاملين بالخارج.

4- تستهدف المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، فى المرحلة الأولى، أبناء المصريين بالخارج، في أعمار من 3 إلى 6 سنوات.

5- تستهدف المرحلة الثانية من المبادرة أعمار من 6 إلى 12 سنة.

6- تستهدف المرحلة الثالثة من المبادرة أعمار من 12 إلى 18 سنة.