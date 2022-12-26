«الهجرة» تنشر فيديو جديدا لأبناء المصريين بالخارج ضمن مبادرة «اتكلم عربي»

نشرت الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقطع فيديو جديدا، لتحقيق الهدف الأساسي من المبادرة الرئاسية، التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الحفاظ على الهوية واللغة العربية بين أبناء المصريين بالخارج، خاصة الجيلين الثاني والثالث، ومن ثم ربطهم بوطنهم الأم.

المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»

وتضمن منشور الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» على موقع «فيسبوك»: «خمنوا دي إيه وقولولنا في الكومنتات لو عرفتوها ولا لا، قولولنا كمان لو كنتم استخدمتوها أو شوفوتها قبل كده ولا لأ».

تستهدف أبناء المصريين بالخارج

وتناول مقطع الفيديو: «أنا مين؟؟.. أقدم طريقة لتسقيع المياه مصنوعة من الفخار، وهى طريقة بنستخدمها من أيام الفراعنة لحد الفلاحين في الريف».

وتعد «اتكلم عربي» من أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة الهجرة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن ربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وأهمية الحفاظ على اللغة والهوية العربية، وتتضمن المبادرة الرئاسية 3 مراحل، الأولى تضم أبناء المصريين بالخارج من أعمار 3 إلى 6 سنوات، والثانية تستهدف أبناء المصريين بالخارج، من أعمار 6 إلى 12 عاما، والمرحلة الثالثة تستهدف الأعمار من 12 إلى 18 عاما من أبناء المصريين بالخارج.

ويأتي هذا الفيديو في إطار خطة عمل المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، على نشر منشورات توضيحية من حين لآخر، بهدف تشجيع الجيلين الثاني والثالث، من أبناء المصريين بالخارج، على التحدث باللغة العربية، وعدم تجاهلها واستخدام لغة الدولة المضيفة.