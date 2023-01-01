عدد حالات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية خلال 2022 بالشرقية

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن المحافظة جادة في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، بحماية الأرض الزراعية من التعدي عليها بالتبوير أو البناء المخالف، وتولي اهتمامًا كبيرًا بملف إزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل، لما تمثله من أمن قومي وغذائي للمواطنين.

وأشاد المحافظ، بمجهودات مديرية الزراعة وتعاونها مع الجهاز التنفيذي خلال عام 2022، في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بنطاق دائرة المحافظة، بجميع أشكالها وتطبيق القانون على المخالفين.

واستعرض المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة جهود المديرية بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن وقوات الأمن بالشرقية، في التصدي لكل أشكال التعديات على الأرض الزراعية خلال عام 2022، مشيرا إلى الآتي:

تم إزالة 198 حالة تعدي علي الارض الزراعية، واقعة على مساحة 7 أفدنة و15 قيراطا و11 سهما بنطاق المحافظة، منها 193 حالة إزالة في المهد، واقعة على مساحة 5 أفدنة و23 قيراطا و8 أسهم أرض زراعية، وذلك خلال عام 2022.

إزالة حالات تعديات قديمة واقعة على الأرض الزراعية، على مساحة 16 قيراطا و3 أسهم، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشار وكيل وزارة الزراعة، إلى حرص المديرية بالتنسيق مع الجهات المعنية، على إزالة كل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية، والبناء المخالف بنطاق دائرة المحافظة في المهد، قبل أن تصبح كتلاً خرسانية، يصعب التعامل معها، وتطبيق القانون دون محاباة لأحد، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك للحفاظ على هيبة الدولة.