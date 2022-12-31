محافظ القاهرة يتابع إزالة العشوائيات في منطقة السكر والليمون

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، استكمال أعمال إزالة المبانى العشوائية بمنطقة السكر والليمون الملاصقة لسور مجرى العيون بمصر القديمة والتى تتم بعد صرف التعويضات اللازمة لقاطنيها .

خطة القضاء على العشوائيات

وأكد محافظ القاهرة أن أعمال إزالة هذه المنطقة تأتى في إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيها ، كما تأتى في إطار أعمال التطوير الشاملة التى تقوم بها الدولة بمنطقة الفسطاط ومصر القديمة بالقاهرة لإعادة الشكل الحضارى لهذه المنطقة التاريخية الهامة .

رافق المحافظ فى جولته المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام المساعد ، ومحمد السيد ليلة رئيس حى مصر القديمة وعدد من قيادات المحافظة .