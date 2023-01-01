«التعليم»: لا يحق للمدارس الخاصة حرمان الطالب من الامتحانات بسبب المصروفات

يتساءل الكثير من أولياء الأمور، في المراحل التعليمية المختلفة، عن موقف الطلاب الذين تأخروا عن دفع مصروفات المدارس الخاصة، من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر عقدها خلال الشهر الجاري.

من جانبه، أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أنه لا يحق لأي مدرسة خاصة منع الطالب من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، إذا تأخر عن دفع المصروفات، أو أي قسط من الأقساط المفروضة عليه.

الطالب يحق له دخول الامتحانات

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الطالب يحق له دخول الامتحانات سواء التزم بدفع المصروفات أم لا، لافتا إلى أن أي مدرسة تهدد ولي الأمر بحرمان ابنه من دخول الامتحانات عليه تقديم شكوى عاجلة، سواء للتعليم الخاص في الإدارة التعليمية أو التعليم الخاص بالمديرية أو التقدم بشكوى لوزارة التربية والتعليم، مؤكدا أن كل الطلاب سيدخلون لامتحانات سواء التزموا بمواعيد المصروفات الدراسية أم تأخروا في ذلك.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بالقاهرة

وحددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023 وهي كالتالي:-

- تعقد امتحانات الصف السادس الابتدائي 2023 الفصل الدراسي الأول تبدأ يوم الخميس 5 يناير، وتستمر حتى الأربعاء يوم 11 من نفس الشهر، على أن تقوم الإدارات التعليمية بوضع جدول خاص لها بالمواعيد المحددة.

- تعقد امتحانات الصفين الشهادة الإعدادية 2023 الأربعاء 17 يناير.

- تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي السبت 14 يناير.

- تعقد امتحانات النقل للتعليم الفني الاثنين 9 يناير.