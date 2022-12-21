غدا آخر فرصة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية.. إليك خطوات الدخول

يتساءل العديد من الطلاب وأولياء الأمور، عن كيفية والموعد المتبقي لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية، إذ بدأ الطلاب أول ديسمبر في إعداد الأوراق الخاصة بهم للتقديم والتسجيل للحاق بالامتحانات.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023، موضحة الأوراق المطلوبة للتسجيل وكيفية التسجيل، مشددة على جميع الطلاب بضرورة دقة البيانات في أثناء عملية التسجيل، ومراجعتها جيدا من قبل المدرسة.

غدا آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في بيان لها مخاطبة المديريات المختلفة، أن آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية، غدا الخميس الموافق 22 ديسمبر الجاري.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية يجرى من خلال بوابة مركز المعلومات عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

وفي السطور التالية، نعرض خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية.

خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023

- الدخول على بوابة مركز المعلومات.

- اختيار تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية.

- الضغط على زر رابط «تسجيل دخول».

- كتابة البريد الإلكتروني الخاص بالطالب.

- الضغط على زر «تسجيل دخول».

- استكمال بقية البيانات المطلوبة.