«التنظيم والإدارة»: التظلم في مسابقتي الأئمة والمعلمين عبر بوابة الوظائف

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن إتاحة التظلم في مسابقة شغل وظيفة معلم مساعد «معلم فصل» و«رياض أطفال تكميلي» في الفترة من 30 ديسمبر الماضي حتى 12 يناير الجاري، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/.

وأضاف «الشيخ»، خلال بيان صحفي، اليوم، أن عدد المرشحين ممن اجتازوا مرحلة الاختبارات الإلكترونية للمرحلة التالية من المسابقة، وهي التدريب المقرر بواسطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بلغ 14530 متقدما في 27 محافظة، بينما اجتاز الاختبارات الإلكترونية في مسابقة رياض الأطفال التكميلية 1656 متقدما.

548 ناجحا في مسابقة وزارة الأوقاف

وأشار إلى أن الجهاز أتاح التظلم في مسابقة شغل وظائف أئمة ومدرسين وخطباء بوزارة الأوقاف على موقع البوابة أيضا، في الفترة من 30 ديسمبر حتى 12 يناير، لافتا إلى أن عدد الناجحين بلغ 548 متقدما.

وأوضح أن بوابة الوظائف الحكومية هي الآلية الرسمية الوحيدة لمتابعة المتقدم لمراحل المسابقة حتى نهايتها.

عدم الانسياق وراء الشائعات

وناشد رئيس الجهاز المتقدمين في المسابقات المركزية بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تروجها المواقع والصفحات التي تنتحل صفة الجهاز، وأيضا الأشخاص الذين يدعون معرفتهم بتفاصيل المسابقات أو صلتهم بأحد العاملين بالجهاز، مشددًا على أن أي معلومات عن المسابقات المركزية يقوم الجهاز بإتاحتها على موقعه الإلكتروني الرسمي، وصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».