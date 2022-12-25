«حتشبسوت» أحدث عروض فرسان الشرق بالجمهورية وأوبرا الإسكندرية

تقدم فرقة فرسان الشرق للتراث أحدث عروضها بعنوان حتشبسوت؛ تصميم وإخراج كريمة بدير، وذلك في الثامنة مساء الثلاثاء والأربعاء والخميس 27 و28 و29 ديسمبر على مسرح الجمهورية ومساء الأربعاء والخميس 4 و5 يناير المقبل على مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية».

ويروي العرض أجزاء من حياة الملكة الفرعونية «حتشبسوت» التي تعد من أبرز النساء اللاتي حكمن مصر وأقواهن نفوذًا باعتبار فترة حكمها نقطة بارزة في تاريخ مصر القديم خاصة الأسرة الثامنة عشر بعد نجاحها في مواجهة ثقافة رفض الحاكم الأنثى محققة إنجازات خالدة.

ويؤدي الشخصيات كل من رجوي حامد، ياسمين سمير، فاطمة الشبراوي، محمد هلال، إبراهيم خالد، أشرف كوداك، حبيبة إبراهيم، ندى سيد، محمد سالم، هاني حسن، صمم الديكور والملابس أنيس إسماعيل، تنفيذ الملابس المهندسة هالة محمود، الديكور للمهندس أحمد زايد، إعداد الموسيقى أحمد الناصر، تصميم الإضاءة المهندس رضا إبراهيم.

تأسيس فرقة فرسان الشرق للتراث

يذكر أن فرقة فرسان الشرق للتراث تأسست عام 2009 على يد المصمم والمخرج وليد عوني بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة شعبية ودرامية وتاريخية ثم انضمت إلى فرق دار الأوبرا المصرية وظهرت أول أعمالها عام 2010 باسم الشارع الأعظم وتوالت بعدها العروض التي لاقت استحسان الجمهور.