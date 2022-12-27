مؤلف العرض المسرحي «حتشبسوت»: الملكة نموذج مُلهم للمرأة المصرية

تفتتح وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبر الليلة العرض المسرحي الغنائي «حتشبسوت»، تأليف وأشعار محمد زناتي وإخراج كريمة بدير، وهو عرض مسرحي غنائي راقص من إنتاج دار الأوبرا المصرية وتقدمه فرقة «فرسان الشرق»، بمسرح الجمهورية، على مدار 3 ليال، على أن يعاد تقديمه لاحقا.

جوانب من حياة الملكة المصرية

وقال «زناتي» لـ «الوطن»: «العرض يحتفي برمز من رموز الحضارة المصرية العريقة ويتناول جوانب من حياة الملكة المصرية التي تعد من أبرز النساء اللاتي حكمن مصر، ويركز على فكرة قوة شخصية الملكة وعدم رضوخها لمحاولات الكهنة في إرغامها على ألا تعتلي عرش الحكم لمجرد إنها أنثى، لكنها تمكنت من مواجهة هذه التحديات وحققت العديد من الإنجازات وأثبتت أن كونها أنثى لا يمنعها أن تكون ملكة لها إنجازات».

زناتي: الملكة حتشبسوت.. رمز مُلهم للمرأة

وأكمل: «قدمت من قبل عرضا مسرحيا باسم إيزيس، وحاليا أقدم «حتشبسوت»، وأنا مهتم بقضايا المرأة وإظهارها بشكل جديد ومعاصر والملكة حتشبسوت هي رمز يمكن استلهامه في الحديث عن المرأة بشكل عام كنموذج لامرأة حاكمة من الأسرة الـ 18، من قبل أن يكون هناك أي حديث عن حقوق المرأة في العالم، كنا سباقين، وكان لدينا في مصر الاحترام والتقدير للمرأة وتاريخنا مدعاة للفخر».