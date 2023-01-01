كيف تحسب فاتورة كهرباء منزلك لشهر يناير 2023؟ «أرقام وشرائح»

بدأ مشتركو الكهرباء على مستوى في جميع الشركات البحث عن الآليات التي وفرتها الشركة القابضة لكهرباء مصرلكيفية حساب الشرائح وفاتورة الكهرباء عن شهر يناير 2023 للاستهلاك المنزلي.

آلية احتساب شرائح استهلاك الكهرباء لشهر يناير 2023

وكشفت الشؤون التجارية بهندسة كهرباء بدر بقطاع السادات التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء عبر منشور على الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» آلية احتساب شرائح استهلاك الكهرباء لشهر يناير الجاري بطريقة سهلة كالاتي

الشريحة الأولى

«من صفر إلى 50 كيلو وات»‎‏ سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة أصبح 48 قرشًا

مقابل خدمة عملاء = 1 جنيه

إجمالي سعر 50 كيلو وات ساعة = 25 جنيها

50 × 0.48 = 24 جنيهًا

‏مقابل خدمة عملاء = 1 جنيها‏

الشريحة الثانية

«من 51 إلى 100 كيلووات»‎‏

سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة أصبح 58 قرشًا

مقابل خدمة عملاء = 2 جنيه

إجمالي سعر 100 كيلو وات ساعة = 55 جنيها

‏50 كيلو × 48 قرشًا = 24 جنيهًا

50 كيلو × 58 قرشًا = 29 جنيها

مقابل خدمة عملاء = 2 جنيه

الشريحة الثالثة

«من 101 إلى 200 كيلو وات»‎‏

- سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة أصبح 77 قرشًا

- مقابل خدمة عملاء = 6 جنيهات

- إجمالي سعر 150 كيلو وات ساعة = 121.5 جنيه

150 × 0.77 = 115.5 جنيه

مقابل خدمة عملاء = 6 جنيها‏ت

‏‎إجمالي سعر 200 كيلو وات ساعة = 160 جنيها

200 × 0.77 = 154 جنيهًا

‏مقابل خدمة عملاء = 6 جنيهات

الشريحة الرابعة

«من 201 إلى 350 كيلو وات»‎‏

- سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة أصبح 1.06 قرش

- مقابل خدمة عملاء = 11 جنيها

- 250 كيلو وات ساعة = 218 جنيها

200 × 0.77 = 154 جنيهًا

‏50 × 1.06 = 53 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء = 11 جنيها ‏ ‏

300 كيلو وات ساعة = 271 جنيها

200 × 0.77 = 154 جنيهًا

‏100 × 1.06 = 106 جنيهات

مقابل خدمة عملاء = 11 جنيها ‎‏ ‎‏

- 350 كيلو وات ساعة = 324 جنيها

200 × 0.77 = 154 جنيهًا

‏150 × 1.06 = 159 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء = 11 جنيها

الشريحة الخامسة

«من 351 إلى 650 كيلو وات»‎‏

سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة (شرائح) ، ويتم حسابها كالتالي:

سعر أول 200 كيلو وات × 0.77 قرش

سعر ‏150 التالي × 1.06 جنيه

حتى نصل إلى 350 كيلو وات وأي كيلووات بعد كده ب 1.28 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء = 15 جنيها

الشريحة السادسة

«من 651 إلى 1000 كيلو وات»‎‏

سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة أصبح 1.28 جنيه.

مقابل خدمة عملاء = 25 جنيها

- إجمالي سعر 700 كيلو وات ساعة = 921 جنيها

‎ ‏700 × 1.28 = 896 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء = 25 جنيها‏

- إجمالي سعر 800 كيلو وات ساعة = 1049 جنيها

‎‏800 × 1.28 = 1024 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء = 25 جنيها‏ ‎

- إجمالي سعر 900 كيلو وات ساعة = 1177 جنيها

‎ ‏900 × 1.28 = 1152 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء = 25 جنيها‏

- إجمالي سعر 1000 كيلو وات ساعة = 1305 جنيهات

‎‏1000 × 1.28 = 1280 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها

الشريحة السابعة

«أكثر من 1000 كيلو وات»‎‏

سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة أصبح 1.45 جنيه

مقابل خدمة عملاء = 40 جنيها

1100 كيلو وات ساعة = 1635 جنيها

‏‎1100 × 1.45 = 1595 جنيه

‎مقابل خدمة عملاء = 40 جنيها ‎

- 2000 كيلو وات ساعة = 2940 جنيها

2000 × 1.45 = 2900 جنيهًا،

مقابل خدمة عملاء = 40 جنيها