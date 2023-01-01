المشدد 5 سنوات لمتهم بترويج المخدرات في مدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، متهم بترويج المواد المخدرة في مدينة نصر، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد و باهر بهاء الدين صادق وبحضور فهد عبد الغفار وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه.

وكشف أمر إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية بأنه بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بمحافظة القاهرة، أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصى جوهرا مخدرا الحشيش، كما أحرز سلاحا أبيض «سنجة» بغير مسوغ قانوني من الضرورة الحرفية أو المهنية.

وتضمنت شهادة مجري التحريات بالقضية معاون مباحث قسم شرطة ثالث مدينة نصر، بأنه وبدائرة القسم أثناء تفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم بالطريق العام محرزا سلاح أبيض بغير مصوغ قانوني، وبضبطه وتفتيشه عثر معه على قطعة لجوهر الحشيش المخدر، أحرزها بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.