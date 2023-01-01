الجامعات تستطلع آراء الطلاب في أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول

انتظمت أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالي 2022-2023، في الجامعات التي بدأت بها، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كما أكدت الجامعات على الطلاب بضرورة الالتزام بالإرشادات الخاصة باللجنة الامتحانية وعدم الدخول بأي متعلقات شخصية ككتاب أو هاتف محمول أي أجهزة إلكترونية.

طاقم طبي في الكليات

وأكدت الجامعات، على تخصيص طاقم طبي في الكليات، للتعامل مع أي حالات مرضية في الامتحانات، حيث شدد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، على ضرورة التزام الطلاب بالإجراءات التى أقرتها الجامعة لتيسير أعمال الامتحانات سواء كانت الإجراءات أو الضوابط الامتحانية وأهمها منع اصطحاب التليفون المحمول أو استخدام الساعات والسماعات الذكية داخل اللجان وضرورة إظهار بطاقة إثبات الشخصية أو الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وشدد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، خلال جولته على اللجان الامتحانية، على ضرورة تواجد الطاقم الطبي بالكليات المختلفة للتعامل مع أى حالات مرضية قد تحدث داخل اللجان، وضرورة توافر سبل الهدوء والراحة و تهيئة المناخ المناسب للطلاب أثناء تأديتهم الامتحان داخل اللجان المختلفة حيث انطلقت الامتحانات في كليات التجارة والحاسبات والمعلومات والتمريض والصيدلة والزراعة والتمريض.

وفي سياق متصل، تابع الدكتور عربي السيد كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022-2023، وتواجد الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان، وانتظام وجود الطلاب في أماكنهم المخصصة وفق أرقام الجلوس، والتزامهم بالقواعد المقررة وذلك لتحقيق الانضباط المنشود.

متابعة أعمال الاختبارات بصورة مستمرة

ووجه الدكتور كشك بتوفير المناخ الملائم وكافة الخدمات اللوجيستية للطلاب لأداء الاختبارات، مشيرًا إلى حرص إدارة الجامعة على متابعة أعمال الاختبارات بصورة مستمرة، وأجرى حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات ومدى تنوعها واتفاقها مع عناصر المنهج.

من جانبه، تفقد الدكتور السيد فودة، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، سير امتحانات الفرقة الأولى بكلية التربية، وأجرى حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات، مؤكداً على توافر كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب خلال فترة الامتحانات.