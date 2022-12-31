رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

رئيس جامعة بنها يتفقد لجان الامتحانات في 3 كليات

كتب:

حسن صالح
09:17 م | السبت 31 ديسمبر 2022
جولة رئيس جامعة بنها اليوم

جولة رئيس جامعة بنها اليوم

أجرى الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، اليوم السبت، جولة تفقدية للاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الفنون التطبيقية، والتربية النوعية، والآداب.

جاء ذلك بحضور الدكتور شمس القرنفيلى عميد كلية الفنون التطبيقية، والدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية، والدكتور محمد أبو عرب القائم بعمل عميد كلية الآداب، ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

انتظام لجان الامتحانات بالكليات في جامعة بنها

واطمأن رئيس جامعة بنها، خلال جولته، على انتظام لجان الامتحانات بالكليات، كما أجرى حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الإمتحانات، مشيداً بالجهود المبذولة والتجهيزات والاستعدادات اللازمة لعقد الامتحانات والعمل على توفير الأجواء المناسبة وكل سبل الراحة والرعاية للطلاب لأداء امتحاناتهم.

انتظام سير أعمال الامتحانات

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسى الأول قد انطلقت فى كليات الجامعة خلال شهر ديسمبر الجارى وشهدت الكليات جولات موسعة قام بها رئيس الجامعة والنواب لمتابعة انتظام سير أعمال الامتحانات واتخاذ كل الإجراءات والتدابير الخاصة بالعمل على راحة الطلاب خلال فترة الامتحانات.

اقرأ المزيد:

جامعة بنها تناقش آليات التوسع في المشاركة بجائزة التميز الحكومي

تفاصيل الوظائف القيادية الجديدة في جامعة بنها.. اعرف الأوراق المطلوبة والشروط

رئيس جامعة بنها: حقوق الملكية الفكرية أداة مهمة للتنمية الاقتصادية

رابط الترشح كمقيم داخلي ضمن مشروع جائزة جامعة بنها للتميز الحكومي 2023

رئيس جامعة بنها: توفير احتياجات المستشفيات للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين

جامعة بنها تنظم قوافل زراعية لقريتي طنان والسد في قليوب

جامعة بنها: مسابقة «معا» تواجه الأفكار الهدامة وتنمي روح الولاء لدى الطلاب

تفاصيل احتفال جامعة بنها بإطلاق المرحلة الثالثة من استراتيجية مكافحة الفساد

حاضنة جامعة بنها للتكنولوجيا تعلن عن 5 مشروعات ناشئة.. وقود ولقاحات وتدوير

رئيس جامعة بنها: رفع حالة الطوارئ استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول
بقلم حسن صالح