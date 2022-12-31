رئيس جامعة بنها يتفقد لجان الامتحانات في 3 كليات

أجرى الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، اليوم السبت، جولة تفقدية للاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الفنون التطبيقية، والتربية النوعية، والآداب.

جاء ذلك بحضور الدكتور شمس القرنفيلى عميد كلية الفنون التطبيقية، والدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية، والدكتور محمد أبو عرب القائم بعمل عميد كلية الآداب، ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

انتظام لجان الامتحانات بالكليات في جامعة بنها

واطمأن رئيس جامعة بنها، خلال جولته، على انتظام لجان الامتحانات بالكليات، كما أجرى حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الإمتحانات، مشيداً بالجهود المبذولة والتجهيزات والاستعدادات اللازمة لعقد الامتحانات والعمل على توفير الأجواء المناسبة وكل سبل الراحة والرعاية للطلاب لأداء امتحاناتهم.

انتظام سير أعمال الامتحانات

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسى الأول قد انطلقت فى كليات الجامعة خلال شهر ديسمبر الجارى وشهدت الكليات جولات موسعة قام بها رئيس الجامعة والنواب لمتابعة انتظام سير أعمال الامتحانات واتخاذ كل الإجراءات والتدابير الخاصة بالعمل على راحة الطلاب خلال فترة الامتحانات.