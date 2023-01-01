إصابة 6 في حادث تصادم دراجتين بكفر الشيخ (أسماء)

استقبل قبل قليل، مستشفى رشيد العام بمحافظة البحيرة، عدد 6 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين «موتوسيكل»، بقرية السيد البدوي التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفرالشيخ، وجار تقديم الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من نفطة شرطة مستشفى رشيد العام، يفيد باستقبال عدد 6 أشخاص، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين «موتوسيكل»، بقرية السيد البدوي التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفرالشيخ، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ.

وبالفحص، تبين إصابة: «أشرف محمد زهرة» 50 عاما، «محمود أشرف زهرة» 25 عاما، «الشحات بسيوني الدسوقي» 55 عاما، «زاهية عبدالمطلب عبداللاه» 55 عاما، «ممدوح عبدالمقصود منصور» 55 عاما، «مروان ممدوح منصور» 10 سنوات، جميعهم مصابون بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، وجار تقديم الفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بواقعة التصادم، وتولت النيابة التحقيق في الحادث.