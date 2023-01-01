«تعليم السويس» تحذر الطلبة من المحمول في الامتحانات

حذرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، الطلاب من اصطحاب التليفون المحمول خلال الامتحانات، وكذلك المدرسين، وعدم تداول ما يخص الامتحانات التي تنطلق الأيام المقبلة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وناقش ياسر عمارة وكيل وزراة التربية والتعليم في السويس، إجرءاءات تنظيم وتوزيع نموذج الإجابة، وكذلك الامتحانات الاحتياطية، وتعيين مراكز التجمع لتكون احتياطي استراتيجي بكل إدارة.

كما أصدر وكيل وزارة التربية والتعليم، تعليماته المشددة بتوقف كل خطط الموجهين والمتابعات، واستبدالها بموجه مقيم بالمدرسة فترة الامتحانات، وخلال الأعمال المتعلقة بها .

ووضع عمرة، خطط بديلة للجان المتابعات لتغطية مدارس السويس، والتأكيد على نظافة المدرسة، وصلاحية مرافقها فضلا على التأكيد على بعض النقاط الأمنية المتعلقة بتأمين سرية الامتحانات، وحفظ واستلام وتسليم أوراق الامتحانات والأجوبة.

وتعرض وكيل الوزارة بالسويس خلال اجتماع عقده اليوم، لوضع اللمسات الاخيرة على أعمال الامتحانات، لمناقشة بعض الجوانب الفنية الخاصة بالكنترولات الداخلية بالمدارس.

والاطلاع على سير أعمال الطباعة الجاري حاليا في الإدارات التعليمية، مؤكداً جودة الطباعة، وتأمين أماكن التخزين لحين التسليم لمديري المدارس.

وحضر الاجتماع، سيد حمدان وكيل المديرية ومديري عموم التعليم العام والفني والشؤون التنفيذية ومديري الإدارات التعليمية والنوعية، ومديري المراحل الدراسية المختلفة بالديوان والإدارات التعليمية.