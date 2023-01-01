نائب محافظ القاهرة توجه بالإسراع في بدء أعمال مشروعات شبكة الصرف بالمقطم

عقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعًا بحضور المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، والعميد أحمد أبوبكر، رئيس حي المقطم والمهندس محمد صبري، مستشار الطرق بالمنطقة الجنوبية وممثلي إدارات العلاقات الحكومية بشركة تاون جاس وإدارة الأملاك والتخطيط العمراني والمساحة بمحافظة القاهرة وإدارة المجالس والمؤتمرات بالمنطقة الجنوبية، لبحث أوجه تطوير وتحسين شبكة الصرف الصحي بنطاق حي المقطم وزيادة قدرتها الاستيعابية.

توسعة محطة الصرف الصحى

وناقش الاجتماع مستجدات الأعمال التي تمت خلال الفترة الماضية التي تهدف إلى تحسين وتطوير خط الصرف بنطاق الحي من خلال أعمال توسعة محطة الصرف لتحسين الخدمة بنطاق شارع 9 وشارع 17، وعمل توسعة لمحطة الرفع مع إزالة جميع التعارضات لإنجاز الأعمال والبدء في أعمال التوسعات.

تخلل اللقاء مناقشة أعمال تطوير شبكة الصرف الصحي، ومنها أعمال توسعة المحطة المجمعة نهاية شارع 9 وموقف المرافق المتعارضة مع أعمال التوسعة ونقل خطوط المرافق وخط سير الأعمال مرورا بأراضي أملاك الدولة.

وتناول الاجتماع ما جرى إنجازه من سبل تحسينات شبكة الصرف الصحي بشارع 9 من خلال العمل على 5 خطوط للصرف قطر كل خط 500 م، والانتهاء منها ودفعها إلى المجمع القديم للصرف، إلى جانب مناقشة أعمال تطوير شبكة الصرف بالشوارع الجانبية بنطاق حي المقطم.

وتطرق اللقاء إلى أعمال التطوير المزمع بدء أعمالها والخاصة بأعمال توسعة المجمع الجديد ومساره شارع 17 عبر مساكن الزلزال لتكون أولى مراحل الأعمال من المحطة بطول 900، واستكمال باقي المراحل بطول 2 كيلومتر، يجرى إنجازهم من خلال الدفع النفقي و4 كم صرف مكشوف.

ووجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بالإسراع في بدء الأعمال، وفقًا للتوجيهات الرئاسية وبنقل كل التعارضات مثل خطوط الغاز وأنابيب البترول والكهرباء والمياه الخاصة بمحطة الرفع، مع إنشاء سور من قبل شركة الصرف الصحي على أن تكون قواعده على عمق 1.5 متر، وترك مسافة آمنة لا تقل عن 3 أمتار من خط أنابيب البترول المتاخم للسور إلى جانب نقل جميع تعارضات خط الغاز خلال شهر .

إعادة الشيء إلى أصله

وأكدت نائب محافظ القاهرة الدعم الكامل للمشروعات التي تهدف إلى تحسين الخدمات مع ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية لتيسير العمل وفقًا للجدول الزمني، الذي جرى وضعه للانتهاء من أعمال التوسعة والتجديد للمحطات، من خلال الالتزام بالتوقيتات المحددة لتنفيذها سعيًا لدخول الأعمال حيز التشغيل.