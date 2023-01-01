إصابة 4 أشخاص بينهم طفل ووالده في تصادم سيارة و«توك توك» بسوهاج

أصيب 4 أشخاص بكدمات وكسور في حادث تصادم سيارة ملاكي و«توك توك» بطريق «سوهاج ـ جرجا»، أمام مدخل قرية الدويرات التابعة لمركز جرجا بمحافظة سوهاج وجرى نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي لإسعافهم.

الانتقال لموقع الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد وجود حادث تصادم بين سيارة ملاكي و«توك توك» بمركز جرجا ووجود مصابين وجرى الانتقال لموقع الحادث وبالانتقال تبين إصابة كل من «ص . م» 55 عاما باشتباه كسر بالذراع الأيمن، و«م . ف» 5 أعوام بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، و«م . م» 52 عاما باشتباه ما بعد الارتجاج، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة و«ف . ع» 35 عاما والد الطفل بغيبوبة تامة وكسر مضاعف بالساعد الأيمن وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة.

تحرير محضر بالواقعة

وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الطريق.