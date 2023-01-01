تعرف على كلمات أغنية سنجل لعمرو دياب

تصدرت كلمات أغنية سنجل لعمرو دياب قوائم التداول عبر موقع التغريدات تويتر ومحركات البحث خلال الساعات الماضية.

أغنية سنجل لعمرو دياب كلمات بهاء الدين محمد

أغنية سنجل من كلمات الشاعر بهاء الدين محمد، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم.

كلمات أغنية سنجل لعمرو دياب

وجاءت كلمات أغنية سينجل لعمرو دياب كالتالي:

بعلن في النبأ العاجل ان انا دلوقتي بقيت سينجل

سينجل هاي هاي يا سناجل قلتلكوا انا هاجي وجيت

سابقني وحصلتكوا احساس تاني يا بختكوا

مش كنتوا تقولوا ده يادوب من يوم بس حسدتكوا

بعلن في النبأ العاجل ان انا دلوقتي بقيت سينجل

سينجل هاي هاي يا سناجل قلتلكوا انا هاجي وجيت

سابقني وحصلتكوا احساس تاني يا بختكوا

مش كنتوا تقولوا ده يادوب من يوم بس حسدتكوا

وموبايلي مرنش رن ارتحت خلاص من الزن

وهخلص انا علي قلبي لو قال مشتاق او حن

من يوم بس حسدتكوا ارتحت خلاص من الزن

وهخلص انا علي قلبي لو قال مشتاق او حن

دنيتي فجاءة بتحلو حريه وماليه الجو

وبقول في خيالي لناس باركولي وعقبال عندكوا

لو كنت اعرف من الاول ان حياتي هتتحول

فجاءة من النار للجنه ماكنش التفكير هيطول

برجع تاني لنفسي بعمل كل اللي ف نفسي

ولا حد اعمله حساب ولا هحبه اكتر من نفسي

وموبايلي مرنش رن ارتحت خلاص من الزن

وهخلص انا علي قلبي لو قال مشتاق او حن

من يوم بس حسدتكوا ارتحت خلاص من الزن

وهخلص انا علي قلبي لو قال مشتاق او حن

اتاريكو مش شايلين هم والنكد اتزاح واتلم

وصدقتوا على رايكو راحه اعصابنا اهم

حاجه غريبه لاحظتها وانا برده اتعلمتها

بيقولو علطول للسينجل احسن حاجه عملتها