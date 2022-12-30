عمرو دياب يطرح أغنية جديدة بعنوان «سينجل» قبل بداية 2023 بأيام

يبدو أن عمرو دياب في عام 2023 سيكون أكثر نشاطا عن الأعوام السابقة، حيث طرح منذ قليل أغنية جديدة بعنوان «سينجل» ليكمل بها أغنيته التي طرحها أمس بعنوان «ما تيجي نفك».

عمرو دياب يطرح أغنيتين في يومين قبل 2023

أغنية سينجل من كلمات بهاء الدين محمد وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم وماستر أمير محروس ومن إنتاج شركة ناي.

كان عمرو دياب قد طرح أمس أغنية «ما تيجي نفك» وهي من كلمات وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم وطرحت عبر منصة أنغامي.

وكان عمرو دياب قد تصدر قائمة الفنانين الأفضل والأعلى مشاهدة على تطبيق أنغامي في عام 2022.

وألقى الحساب الرسمي لجائزة «ورلد ميوزك أورد» العالمية الضوء على تربع الهضبة عمرو دياب قائمة أفضل فنان عربي لعام 2022 عبر منصة أنغامي.

عمرو دياب يطرح أغنياته عبر أنغامي

من المقرر أن يقدم عمرو دياب، خلال العام الجديد، عددا كبيرا من الأغنيات السنجل، حيث كان قد اكتفى العام الماضي أيضا بعدد من الأغنيات السنجل منها هتدلع واللى يمشى يمشي وزمن المجاملة انتهى وميجا مكس تضمن 3 أغنيات منها وزير السعادة.