السيطرة على حريق في شقة سكنية بمنطقة سيدي بشر بالإسكندرية

سيطرت قوات الحماية المدنية، على حريق اشتغل في إحدى الشقق السكانية في نطاق منطقة سيدي بشر، قبل أن تمتد النيران لباقي الشقق السكنية المجاورة، دون وقوع أي خسائر بشرية فى الأرواح أو حدوث إصابات.

بدأت الواقعة، حين تلقى مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قوات الحماية المدنية والحريق، يفيد بورود إشارة بوجود بلاغ حول نشوب حريق بشقة سكنية كائنة بشارع 15 بمنطقة سيدي بشر، بنطاق حي أول المنتزه، شرق الإسكندرية، دون خسائر بشرية فى الأرواح أو وقوع أي إصابات.

تفاصيل حريق الإسكندرية اليوم

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة أول المنتزه، رفقة قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والاسعاف، إلى موقع حريق الإسكندرية اليوم، لبدء التعامل مع الحريق.

بانتقال الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، وباجراء الفحص اللازم، تبين أن الحريق شب فى الطابق الثالث والأخير، إذ أن العقار مكون من ثلاث طوابق، كائن بشارع 15 سيدي بشر قبلي بجوار مستشفى سانت تريزا.

قطع المرافق عن العقار بسبب الحريق

وعلى الفور قطع حي أول المنتزه بالإسكندرية، المرافق العامة من الغاز والكهرباء عن العقار محل الواقعة والمنطقة لعدن امتداد النيران، بمعرفة رجال الحماية المدنية وتم السيطرة على النيران، ولم ينتج عن الحريق وقوع أي خسائر بشرية فى الأرواح، أو وقوع أي حالات إصابة لتمكن سكان الشقة من مغادرة المنزل قبل أن يمتد الحريق إلى الشقة بأكملها.

حريق بسبب ماس كهربائي

أثبتت المعاينة الأولية، أن الحريق شب في شقة وأن السبب يعود إلى حدوث ماس كهربائي فالتهم كافة محتوياتها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.