ارتفاع الخردة وتراجع البيليت.. خريطة أسعار خامات الحديد في آخر أيام 2022

شهدت أسعار مدخلات إنتاج صناعة الصلب تباينا في تعاملات آخر أيام العام 2022، إذ واصلت أسعار خام الحديد والخردة ارتفاعها فيما تراجع أسعار البيليت بشكل طفيف عالميا.

أسعار خام الحديد والخردة ترتفع

وفقا للأسعار المعلنة فى أسواق الصلب العالمية بلغت أسعار الخردة 401 دولار للطن، مقارنة بـ 387 دولارا للطن في تعاملات يوم 25 ديسمبر، ومقارنة بأسعار بلغت 353 دولارا للطن لنفس الفترة من الشهر الماضي، ونحو 340 دولارا للطن في الأسبوع الثاني من نوفمبر، ومقارنة بسعر 367 دولار للطن، في الأسبوع الثالث من الشهر ذاته.

أظهرت البيانات كذلك أن أسعار خام الحديد ارتفعت لتسجل 116دولار للطن، مقارنة بـ 111 دولارا للطن في تعاملات الأسبوع الماضي، وهي أسعار تزيد عن الأسبوع الرابع من نوفمبر، والذي سجل نحو 100 دولار للطن، بعد أشهر من التراجع.

ويأتي هذا الارتفاع مقارنة بـ 92 دولارا للطن في الأسبوع الثاني من نوفمبر، ومقابل 94 دولارا، في الأسبوع الثالث من أكتوبر، وكانت أسعار خام الحديد قد سجلت 115 دولارا في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضي، بعد أن سجلت 121 دولارا للطن في الأسبوع الرابع من يونيو.

فيما شهدت أسعار مربعات الصلب – البيليت تراجعا طفيفا، إذ تراوحت بين 510 – 555 دولارا للطن، مقارنة بما بين 513 – 555 دولارا للطن، وهي أسعار أعلى من الأسعار المسجلة الشهر قبل الماضي، والتي تراوحت ما بين 480 – 540 دولارا للطن، لكنها أقل من الأسعار المسجلة في الأسبوع الثاني من نوفمبر، والتي تراوحت ما بين 525 – 630 دولارا للطن.

موقف أسعار حديد التسليح

وتراوحت أسعار حديد التسليح ما بين 670- 690 دولارا للطن، مقارنة بما بين 660- 670 دولار للطن، وما بين 635 – 650 دولارا للطن للأسبوع الرابع من نوفمبر، وهي أسعار تقل عن أسعار الأسبوع الثاني من نوفمبر، والتي تراوحت ما بين 700 – 710 دولارات للطن، مرتفعة من أسعار تراوحت بين 660 – 700 دولار للطن، ومقارنة مع ما بين 700 – 710 دولار للطن في الأسبوع الثاني من الشهر قبل الماضي، وما بين 700 – 720 دولارا للطن في الأسبوع الأول من أكتوبر.