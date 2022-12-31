«السكة الحديد» تعلن أسعار تذاكر القطار التالجو الإسباني الفاخر للأجانب

أعلن مصدر بالهيئة القومية للسكك الحديد، عن سعر تذاكر القطار التالجو الإسباني الفاخر للأجانب، التي تم انطلاقه في تمام الساعة 2 ظهرًا، يوم السبت الموافق 24 ديسمبر من عام 2022، من محطة رمسيس بالقاهرة إلى محطتي مصر وسيدي جابر بالإسكندرية.

سعر تذاكر القطار التالجو الإسباني الفاخر للأجانب

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن تذكرة قطار التالجو الإسباني الفاخر، تبلغ قيمتها 30 دولارا لاستقلال الدرجة الأولى، و25 دولارا لاستقلال الدرجة الثانية منه.

يذكر أن سعر تذكرة القطار التالجو الإسباني الفاخر للمصريين من القاهرة حتى إسكندرية، 200 جنيه للدرجة الأولى، و150 جنيها قيمة تذكرة الدرجة الثانية، وتأتي قيمة غرامة استقلال القطار التالجو دون تذكرة 70 جنيها فقط.

مميزات القطار التالجو الإسباني

ويذكر أن القطار التالجو يمتاز بمجموعة هائلة من مستويات الخدمة، وهي:

- يعمل بسرعة تشغيل عالية تصل إلى 160 كيلو متر / ساعة.

- يمتاز بوجود أنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات، لتحقيق كل سُبل الراحة لمستقليه.

- وجود كراسي مخصصة لأصحاب الهمم.

- وجود شاشة عرض لكل كرسي في الدرجة الأولى.

- وجود شاشة عرض مركزية في في عربات الدرجة الثانية.

- وجود نظام إنترنت هوائي WiFi.

- وجود نظام إنذار حريق.

- وجود دورات مياه على أعلى مستوى.

- يمتاز بوجود كاميرات مراقبة لتحقيق السلامة والأمان لمستقليه.

- وجود بوفيه على أعلى مستوى، بأسعار تبدأ من 15 إلى 85 جنيهًا.