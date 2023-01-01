حبس شخص سنة مع الشغل لضربه حصانا بطريقة وحشية في الأقصر

قضت محكمة جنح بندر الأقصر برئاسة المستشار محمود الجداوي، اليوم، حضوريا، بحبس المتهم بضرب حصان بطريقة وحشية بوسط المدينة، سنة وكفالة 500 جنيه، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في الأقصر، لشخص يضرب حصانا في الشارع بطريقة وحشية، وتمكنت قوات الأمن من القبض عليه.

وكانت نيابة بندر الأقصر، قررت في وقت سابق حبس عربجي يدعى «شمروخ. ا. م»، يبلغ من العمر 40 عاما 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التعدي بالضرب على حصان بطريقة وحشية بشارع المدينة بالأقصر.