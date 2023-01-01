أوكرانيا تعلن تضرر بنيتها التحتية.. وروسيا تؤكد استهداف مجمع صناعي 

أعلنت أوكرانيا وصول الأضرار التي لحقت بمرافق ومنشآت البنية التحتية للطاقة إلى مستوى غير مسبوق، فيما أكدت روسيا استهداف مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني المشاركة في إنتاج المسيرات الهجومية، إذ قالت إنها تستخدم لتنفيذ هجمات إرهابية ضدها.

وقال مدير عام شركة الطاقة الوطنية الأوكرانية «أوكرإينرجو»، فلاديمير كودريتسكي، إن الأضرار التي لحقت بمرافق ومنشآت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، وصلت إلى مستوى غير مسبوق.

وأضاف في تصريح، أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم، أن مستوى الضرر لا سابقة له، ومن الواضح أن جزءا كبيرا من المنشآت والمواقع قد تعرض للتدمير والتلف، وأكد أن الضرر عظيم ويستغرق الأمر شهورا، إن لم يكن سنوات، لاستعادة عمل شبكة الكهرباء بالكامل، موضحا أنه في الوقت الحاضر جرى تسجيل أضرارا كبيرة في مرافق الطاقة، ولا سيما في مقاطعتي نيكولايف وخاركوف، وكذلك في مناطق من مقاطعة خيرسون التي تسيطر عليها كييف.

ولفت كودريتسكي الانتباه إلى أن الدولة يمكن أن تتعرض، ولو من الناحية النظرية، لانقطاع كامل في مجال الكهرباء والطاقة، لكنه في الممارسة العملية لا يرى احتمال حدوث ذلك.

من جهته، قال نائب رئيس وكالة الاستخبارات الأوكرانية فاديم سكيبيتسكي- في تصريح متلفز، بحسب وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية إن روسيا بدأت في تغيير تكتيكات الهجمات ضد أوكرانيا.

المشاركة في إنتاج المسيرات الهجومية

في المقابل، أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، بأن قواتها ضربت، أمس، مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني المشاركة في إنتاج المسيرات الهجومية، التي تستخدم لتنفيذ هجمات إرهابية ضد روسيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيجور كوناشينكوف، إن الضربات التي قامت بها القوات الروسية نفذت بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من الجو، استهدفت أيضا مواقع لتخزين وإطلاق تلك المسيرات، مشيرا إلى أن هدف الضربة قد تم تحقيقه، وأحبطت خطط كييف لشن هجمات إرهابية على روسيا في وقت قريب جدا.

وأضاف كوناشينكوف أنه جرى القضاء على أكثر من 40 عسكريا أوكرانيا على محور كوبيانسك (شمال لوجانسك)، وتحييد أكثر من 150 عسكريا أوكرانيا بين قتيل وجريح على محور كراسني ليمان (شمال دونيتسك).