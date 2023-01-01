إصابة العشرات في قصف أوكراني على دونيتسك ولوجانسك.. وإسقاط 32 هدفا جويا روسيا

أصيب 3 أشخاص على الأقل بينهم رضيع «3 شهور»، اليوم الأحد، خلال قصف أوكراني على جمهورية «دونيتسك» الشعبية ، التي ضمتها السلطات الروسية على إثر استفتاء خلال الم الماضي 2022، إلى أراضي الاتحاد الروسي.

وفي وقت سابق، أصيب 15 شخصا في مدينة «ماكيفكا»، على إثر قصف أوكراني على جمهورية «دونيتسك» الشعبية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ودوت في وقت سابق، عدة انفجارات وسط الجمهورية الشعبية التي ضمتها «موسكو» في وقت سابق إلى أراضي الاتحاد الروسي ، بسبب قصف أوكراني عنيف.

مقتل 6 أشخاص جراء قصف القوات الأوكرانية مستشفى في «بيرفومايسك»

وقتل 6 أشخاص بينهم مرضى وطاقم طبي، مساء أمس السبت، جراء قصف القوات الأوكرانية، مستشفى في «بيرفومايسك» بجمهورية «لوجانسك» الشعبية التي ضمتها «موسكو» في عام 2022، إلى أراضي الاتحاد الروسي على إثر استفتاء.

وأشارت وسائيل إعلام، في وقت سابق، إلى استهداف المنطقة 3 مرات، بفاصل زمني 30-40 دقيقة.

وأشارت نائبة كبير الأطباء في المستشفى تاتيانا كوفاليفا، لوكالة أنباء«ريا نوفوستي» الروسية، إلى أن عدد القتلى قد يرتفع.

وأمس السبت، قال عمدة «بيرفومايسك» سيرجي كولياجين، إن اثنين على الأقل من طاقم المستشفى أصيبوا جراء قصف القوات الأوكرانية، بـ«صورايخ هيمارس» الأمريكية، المستشفى، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

استنكار أمريكي للهجمات الروسية على «كييف»

وكانت السفيرة الأمريكية في أوكرانيا، بريدجيت برينك، استنكرت الهجمات الروسية على العاصمة الأوكرانية «كييف» مع بدء العام الجديد 2023، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت الإدارة العسكرية في «كييف»، أشارت في وقت سابق، إلى إسقاط أنظمة الدفاع الجوي 32 هدفا جويا روسيا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام أوكرانية، إن «منطقة كييف» تعرضت لهجوم بطائرات من دون طيار «مسيرات» في الساعات الأولى من العام الجديد 2023.

«لوجانسك»: نحن ممتنون لشعب روسيا الشقيق

من جانبه، شكر القائم بأعمال رئيس جمهورية «لوجانسك» الشعبية ليونيد باشنيك، الشعب الروسي على دعمهم، وقال في خطاب بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة 2023: «نحن ممتنون لشعب روسيا الشقيق ليس فقط على الدعم العسكري، ولكن أيضًا للدعم المعنوي والإنساني».

وأشار باشنيك، إلى مثال حقيقي لوحدة «العالم الروسي»، مشددا على أن سكان «دونباس»، إلى جانب الشعب الروسي، حرروا «لوجانسك» كيلومترًا بعد كيلومتر

وفي بيلاروسيا، أعلن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، أن العام الجديد 2023 هو عام السلام في البلاد، مشيرا في خطاب، إلى أن العام الماضي 2022 لم يكن سهلاً ومتناقضًا وأحيانًا متوترًا.

وكان الرئيس البرازيلي المنتخب لولا دا سيلفا، التقي ممثلين عن روسيا وأوكرانيا، المتواجدين في البلاد لحضور مراسم تنصيبه، داعيا إلى إنهاء الأزمة.

وقال لولا دا سيلفا، عبر «تويتر» ،إنه التقي رئيسة «مجلس الاتحاد» الروسي فالنتينا ماتفينكو، والنائبة الأولى لرئيس الوزراء الأوكراني يوليا سفيريدينكو، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.