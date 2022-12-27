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الغرف التجارية: معرض «أهلا رمضان» يفتتح أبوابه أمام المواطنين أول يناير

كتب:

مارينا رؤوف
11:17 م | الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
معرض أهلاً رمضان

معرض أهلاً رمضان

قال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الغرف التجارية بدأت استعداداتها لبدء معارض «أهلاً رمضان» من خلال الاتفاق مع الوزراء والمحافظين المسؤولين على إقامة المعرض وبدء التجهيز له خلال الفترة المقبلة.

موعد انطلاق معارض أهلا رمضان

وأضاف «العربي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من المقرر أن يبدأ المعرض منذ يناير المقبل حتى نهاية فبراير من 2023، لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية خلال الاستعداد لشهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أن معرض «أهلا رمضان» ينطلق في مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية حتى يمكن لعدد من المواطنين الاستفادة منه، حيث يشهد هذا العام توسعاً كبيراً في افتتاح العديد من الفروع لتوفير السلع الغذائية المختلفة بالإضافة إلى اللحوم والدواجن المجمدة بأسعار مخفضة للمواطنين، لمحاربة الغلاء.

ولفت العربي، إلى أن الاتحاد يكثف جهوده لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية وكميات كبيرة تلبي احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك.

معارض أهلا رمضان

وأوضح أنه سيتم الاتفاق مع الوزراء المسؤولين مثل التموين والتجارة والصناعة وغيرها لإقامة معارض «أهلاً رمضان»، في جميع مراكز ومدن المحافظات استعداداً للشهر الكريم، لتوفير كافة السلع الغذائية والأساسية لجميع المواطنين بأسعار مخفضة، ومكافحة غلاء الأسعار، والعمل على ضخ كميات إضافية من كافة السلع بالمنافذ والأسواق، لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين طوال شهر رمضان.

وسيوفر المعرض كافة مستلزمات شهر رمضان من الياميش وجميع السلع الرمضانية، والسلع الأساسية، والمواد الغذائية، والتموينية، واللحوم، والدواجن، والأسماك الطازجة والمجمدة، والخضروات والفاكهة، بأسعار مخفضة.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.